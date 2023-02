Karol G anuncia que se alejará de los escenarios este año, ¿por qué?

La cantante de música urbana Karol G se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera musical tras llevarse una Gaviota de Oro en el Festival de Viña del Mar y estrenar su último album, además de su éxito junto a Shakira. Sin embargo, 'La Bichota' reveló que se bajará de los escenarios este año para dedicarse a otros aspectos de su vida.



En entrevista con el periodista mexicano Jessie Cervantes, la cantante paisa confesó que su siguiente paso será hacer una pausa para poder estudiar y aprovechar su tiempo en otros aspectos de su vida.



“Este año no voy a estar tanto en los escenarios porque decidí tomarme un break de los escenarios para poder estudiar y evolucionar en otros aspectos. Quiero estudiar porque hacer música para mí dentro del tour me empujó tanto. Aprender a grabarme a mí misma, aprender a producir mucho más, aprender a desarrollarme en tantos aspectos de mi vida, que antes estaba acostumbrada a tener alguien que lo hacía por mí", dijo.



“Y me di cuenta que tengo un montón de talentos que no había descubierto en mí y que quiero desarrollar y que tal vez si desarrollo", agregó.