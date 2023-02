Ana Gabriel anuncia su retiro definitivo de la música, luego de 50 años de carrera

Con 48 años de carrera ininterrumpida, la intérprete Ana Gabriel se consolidó como una figura de la música latinoamericana como cantante y compositora. Así, en casi media décadas ha realizado temas como 'Simplemente amigos', 'Quién como tú'; 'Y aquí estoy', 'Evidencias' y 'Ni un roce', entre muchas otras. Ahora, la famosa ha decidió cerrar su ciclo profesional para dedicarse a su parte personal.



"Tengo que decirles que pronto dejaré los escenarios. Quiero estar muy lejos porque estoy cansada, porque tengo derecho de vivir", reveló durante un concierto. "Tengo derechos a disfrutar a mi familia de otra manera. Se han estado especulando muchas cosas".



María Guadalupe Araujo Yong, nombre real, dejó claro que de momento no sabe exactamente en qué fecha será su retiro porque aún tiene muchos compromisos que cumplir. "No puedo decirles, no sé cuando", aclaró. "Puede ser el año que viene, puede ser en dos años".



De hecho, durante un concierto que ofreció el fin de semana, la intérprete de "No te hago falta" fue víctima de algunas agresiones por parte de los asistentes, tras dar a conocer una postura política. Dichas faltas del respeto no fueron toleradas por ella y lo dijo de manera enfática. "En 48 años de carrera jamás me había pasado esto", advirtió. "Asumo mi responsabilidad, pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi voz, mi canto, mi amistad y mis bendiciones".



Ana Gabriel continuará trabajando, de hecho, tiene una gira por Europa en próximas fechas y quizá en breve anuncie la fecha de su adiós a los escenarios.