Cuatro coproducciones de RTVC serán protagonistas en el Ficci 2023

‘Puentes en el mar’, ‘Un varón’, ‘La otra forma’ y ‘Ouutsü’, tendrán su primera función en el evento cinematográfico más importante del país, la edición 62 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), que se realizará del 22 al 27 de marzo de 2023.



En el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI),

los productores colombianos Patricia Ayala (Puentes en el mar), Manuel Ruiz (Un varón), Carlos Smith (La otra forma) y David Herrera (Ouutsü), hablarán sobre sus películas, la participación que tienen en el Festival,

la importancia de la coproducción y su estreno en salas comerciales antes de la emisión en las pantallas y plataformas de RTVC Sistema de Medios Públicos.



Puentes en el mar Narra la historia de una madre que vive en una zona difícil en Tumaco (Nariño), y cuenta el día que su hijo adolescente no regresa del colegio. En FICCI tendrá su premier el sábado 25 de marzo

a las 8:00 p. m., en el Teatro Adolfo Mejía y a la cartelera nacional llegará el 3 de agosto de 2023



'Puentes en el Mar'

Patricia Ayala, productora de Puentes en el mar, afirma que el primer beneficio de tener como coproductor y socio al Sistema de Medios Públicos, ha sido poder terminar la película. “Nosotros tenemos FDC e Ibermedia, pero aun así nos faltaba una gran parte para la postproducción”.



No es la primera vez que tiene de aliado a RTVC, porque gracias a una de las primeras ediciones del Mercado de Coproducción logró finalizar el documental DonCa, y “en el caso de 'Puentes en el mar' lo conseguimos gracias a la alianza de RTVCPlay con Proimágenes”, afirma Ayala, quien

habla de la importancia de buscar coproductores, asegurando que “hacer cine es muy caro, y aunque tener varios coproductores es más desafiante desde la producción, se necesita sumar recursos”.



La productora finaliza afirmando que “el espíritu de la Ley de Cine pretende no subvencionar todo, eso está muy bien, y obliga a los productores colombianos a buscar coproducción que sirva para

abrir espacios a las películas.

Un varón

El productor de esta película es Manuel Ruiz, quien cuenta la historia de Carlos, un joven que busca un reencuentro familiar mientras se debate entre los estereotipos machistas de su entorno y su sensibilidad.



En el Ficci tendrá su premier el viernes 2 4 de marzo, a las 4:45 de la tarde, en el Teatro Adolfo Mejía, y a la cartelera nacional llegará el 13 de abril de 2023.



Esta producción se ha llevado a feliz término al contar con la coproducción de RTVC, que le permitió “completar el presupuesto para

coproducción minoritaria”, comenta Ruiz, quien ya había hecho la serie animada llamada 'El doctor W', con el modelo de coproducción del Sistema de Medios Públicos.



Es consciente de la necesidad de buscar coproductores para impulsar el cine nacional, porque la define como “una industria naciente, donde generar alianzas con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, ayuda a fortalecer y a robustecer la película, permitiendo completar los procesos de financiación de la obra y posteriormente su difusión”.

La otra forma

En esta película, el productor Carlos Smith relata un mundo donde todas las personas quieren ser cuadradas, donde Pedro Prensa, el personaje principal, está a punto de llegar a la cuadritud perfecta; pero, se tropieza, se descuadra y en su afán de volver a ser cuadrado pasa por varias peripecias que lo ayudan a entender que no es tan importante la forma sino el interior.



En FICCI se presentará en ‘Cine en los barrios’, la estrategia integrada y orientada a invertir en el fortalecimiento y visibilidad del arte como generador de cambio y de cadena de riqueza, y a la cartelera nacional llegará el 30 de marzo de 2023.



Estas funciones serán posibles porque se logró finalizar gracias al Mercado de Coproducción de RTVC. “Sirvió en el momento en que estábamos cerca de terminar, nos faltaban recursos para

postproducción, así que fue bastante útil porque nos permitió avanzar en el corte de la película y llevarlo más allá”, afirma Smith.



El productor asegura que las producciones nacionales necesitan muchos recursos y lo natural es buscar coproducción. “En La otra forma, además de contar con la coproducción de RTVCPlay, trabajamos con empresas colombianas y una de Brasil, de otra manera no habría sido posible tener

una producción con tanto alcance y calidad como lo tiene esta película”.

Ouutsü

Esta película es uno de los capítulos de la serie Hijos de la luna

, donde los sueños extraños de una joven indígena wayúu la llevan por el desierto, en una travesía junto a su madre, donde buscan respuestas. En FICCI hace parte de la ‘Muestra indígena’ y tendrá su premier el 27 de marzo a la 1:00 p. m., y a la cartelera nacional llegará en mayo de 2023.



Para David Herrera siempre es muy importante contar con el apoyo de RTVC, no solo a nivel financiero, que es un gran soporte para cubrir parte del presupuesto, sino también a nivel creativo.



“Nosotros trabajamos de la mano con los productores delegados y ejecutivos que son asignados al proyecto para lograr tener una historia como Ouutsü, que se acerque al público”.



Este proyecto se ha enfocado en resaltar el valor de la mujer indígena al interior de las comunidades, en cómo ellas han buscado convertirse en líderes de cambio y sobre todo luchar contra muchas cosas que aún existen como el machismo, la presencia de tradiciones que no siempre

benefician a todos.



Herrera considera que para visibilizar esta historia ha sido fundamental

la coproducción de RTVC, asegurando que el Sistema de Medios Públicos “tiene un conocimiento profundo sobre las audiencias en Colombia, sobre todo las que consumen contenidos culturales y esta película va hacia ese punto, es decir, apoyan la producción de

contenidos que impactan a la gente desde la necesidad de resaltar las voces de las comunidades que han estado subrepresentados en los medios, por ejemplo las comunidades étnicas”.



La búsqueda de coproductores ha sido importante para Herrera, porque para él, “hacer cine cada vez es más costoso, entonces siempre funciona trabajar con coproductores y particularmente sí son canales de televisión que tienen una audiencia construida, eso nos permite, en el momento en que se estrene la película, acceder a un público que consume ese tipo de contenidos y RTVC nos ofrece eso”.