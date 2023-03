Coros del mundo unen sus voces para cantar por la paz en Ucrania

Coros de una decena de países unieron sus voces este domingo desde distintos puntos del planeta para cantar juntos por la paz en Ucrania, con Madrid, donde arrancó la iniciativa hace un año, reuniendo a casi 300 participantes.



Vocalistas de 46 coros de toda España arrancaron a cantar junto al museo Reina Sofía a mediodía (10h00 GMT) en un evento en el que participaron miles de personas más desde Europa y América Latina.

Este año, se unieron a los españoles coros de 81 localidades y nueve países, con un millar de coristas de Ucrania cantando junto a otros de Argentina, Brasil, Colombia, Dinamarca, Alemania, Portugal y Venezuela.

Entonaron cantos como Dona Nobis Pacem y Sing an Anthem For Our Peace, escrito especialmente por el compositor estadounidense Jim Papoulis.



El evento simultáneo, retransmitido en vivo en YouTube, estaba organizado por Coros por la Paz, una iniciativa que comenzó en Madrid el año pasado, un mes después de la invasión rusa de Ucrania y que en su primer encuentro congregó a 25.000 participantes.



"Estamos aquí para apoyar a mi país natal y para decir que tenemos que parar la guerra", afirmó Elena Polyenova, de 48 años, soprano profesional de Jersón, que trabajaba en la opera de Odesa antes de la guerra.



"La música une a las personas. El coro es un instrumento perfecto para lanzar mensajes de unidad y de paz", explicó a AFP Mariano García, coordinador de Coros Por la Paz y director de la Familia Coral Santiago Apóstol en Madrid.



Tras asistir al evento del año pasado, Elena Redondo, de 54 años, decidió participar este año.



"Se nos olvida que no sólo hay esta guerra de Ucrania, sino otras muchas en todo el mundo y parece que nos hayamos acostumbrado. Creo que actos como este son llamadas de atención importantes" afirmó.