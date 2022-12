Conozca 'Rauli', el espacio que reune lo mejor de la ciencia y la robótica en Cali 

Robótica, arte, literatura e inmersión, eso es Rauli. Un espacio único que abrió sus puertas en Cali, para que niños y adultos de todas las edades se acerquen a la ciencia a través de la recreación y la pedagogía.



Ubicado en la Carrera 26 # 5B – 56 en el barrio San Fernando, este sitio tiene como propósito formar seres holísticos y brindar una experiencia sin precedentes que aporte al entretenimiento y a la cultura familiar durante esta época de festividades en la ciudad y el departamento.



Así entonces, Rauli comprende 6 estaciones diferentes en las que se puede interactuar a través de un planetario domo, realidad virtual, robótica, zona lúdica, lectura, y zona de Arte. Actividades que se suman a la agenda de experiencias que por este mes programaron especialmente.



“Hemos diseñado un ambiente único donde los más chicos y los más grandes se van a divertir, no solamente tenemos el circuito de las 6 estaciones sino que hay diferentes actividades diseñadas para el goce absoluto de los visitantes, donde no solo podrán aprender sino ganar premios gracias a sus habilidades y destrezas”, añade Henry Rojas, experto en eduación y estrategia de aprendizaje.

Para mayor información comuniquese a través de WhatsApp: +57 314 3974535

​ Foto: Especial para El País

Esta experiencia guiada va de lunes a domingo de 9:00 a.m. a 5:30 p.m. a excepción de los días festivos 8, 25 y 31 de diciembre.



Cabe mencionar que esta iniciativa nació días antes del aislamiento obligatorio a comienzos del 2020, el fundador del Planetario Móvil Univerplús Jairo Alcántara y su Cofundador Jhoan Manuel Sabogal pensaron que sería una gran idea, llevar ciencia y diversión como caleños a toda Colombia, incluso a los lugares más remotos del país.



“Rauli es el espacio para que los padres puedan compartir con sus hijos e hijas en plenas vacaciones una actividad que emociona y que deja grandes aprendizajes, de igual manera es una gran alternativa dentro de la labor de las cuidadoras o cuidadores de niños y jóvenes quienes durante esta época buscan alternativas para la diversión de ellos y ellas”. Jhoan Manuel Sabogal, cofundador del Planetario Móvil Univerplús.