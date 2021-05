¿Cómo proteger el amor de las diferencias políticas en la pareja?

Alejandro Cabra Hernandez

En estos días convulsos que vive el país, las diferencias de opiniones están en las calles y en las redes sociales, ¿pero qué pasa cuando estos desacuerdos se dan en la pareja? Más aún cuando son polos opuestos, ella participa en marchas, él las evita; viendo el noticiero ella arremete contra el Gobierno y él que se queja de la inseguridad y el desabastecimiento.



A ella la llaman los amigos de su novio ‘mamerta’, y a él, los amigos de ella le dicen ‘tibio’. Si en algo concuerdan es en que ambos quieren la paz para su país y que aún en la diferencia, se aman.

Según Pablo Monsalve, magíster en psicología clínica, docente de Areandina, “es normal que todas las parejas discutan, que tengan diferencias de opinión a todo nivel, incluyendo en la política”. El problema, argumenta el experto, “no es la diferencia en sí misma, sino la forma en la que gestionan ese tipo de situaciones y desacuerdos”. Por ello sugiere tener en cuenta los siguientes aspectos:



“Fomentar el respeto mutuo, aceptar a la pareja, su forma de ser y de pensar e identificar que hay diversidad en las opiniones. Cuando hablamos de aceptación, estoy viendo a una persona diferente a mí, pero acepto que sea así, porque no necesariamente tiene que ser como yo. Cuando yo observo esas diferencias y digo ‘así como eres yo te quiero’, empiezo a gestionar el tema de la discusión”.



No hay que olvidar con quién se está hablando, “ mi pareja no es mi enemigo por pensar distinto. Debemos hablarle bien. Si tocamos un tema político, concentrémonos en los hechos, que están fuera de la relación. Podemos hablar con calma, sacando esto del entorno de la pareja. Esto significa no utilizar adjetivos para descalificar al otro, sino respetando la diferencia, siempre desde el afecto”.



Gestionar el desacuerdo

Ante situaciones y temas tan álgidos como la actual coyuntura social, política, económica que estamos viviendo, hay una probabilidad muy alta de entrar en desacuerdo y hasta llegar a las agresiones en pareja, porque los ánimos están caldeados. Por eso, Alba Lucero García F., magíster en sicología, docente de Universidad Icesi, aconseja antes de enfrascarse en una discusión por la situación política o social del país, que “cuando se toma la decisión de constituir pareja es porque se considera que ese otro es alguien muy especial con el cual vale la pena vivir para ampliar su mundo sobre sí mismo, sobre el entorno y contar con un compañero para la vida”. Y evitar confrontaciones por asuntos externos.

Discuta sin perder al otro

Esté bien informado, para poder argumentar. Defienda sus ideas, sin ser agresivo, cuidando el lenguaje verbal y no verbal. Pregúntese si vale la pena discutir con su pareja por ese tema. El mejor propósito en una conversación es escuchar el doble de lo que se va a hablar. Hacer una broma puede ser útil para apaciguar los ánimos, pero cuide no herir sensibilidades. Si se siente provocado por su pareja, desvíe el tema. Sea empático. Abandone la idea de ganar.