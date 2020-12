Vivienda usada, una opción interesante

Nataly Santacruz Maldonado

Aunque el mercado de la vivienda nueva volvió a resurgir, tras los perjuicios causados por la pandemia, la compra de vivienda usada sigue siendo una alternativa para muchas familias y personas que buscar invertir sus ahorros y ganar rentabilidad.



Es el caso de Roberto Mejía, un ingeniero y empleado público, quien junto a su esposa quieren apostarle a un apartamento de segunda mano aprovechando los buenos precios y la mayor oferta de inmuebles en condominios y conjuntos residenciales.

"Nuestro sueño es adquirir un apartamento dentro de un año, ya que estamos proyectando tener nuestro primer hijo. Ojalá que esté bien ubicado, con facilidades de transporte, comercios y cerca de alguna clínica importante", señala Roberto.



Como él, son numerosas las personas que tienen similar meta, obviamente acudiendo a las diferentes modalidades de crédito. Otras lo hacen para invertir un capital y arrendar el inmueble teniendo en cuenta la creciente demanda de los nuevos hogares, es decir, aquellos recién conformados en la región.

Con base en ese panorama Hugo Alejandro Salazar, vicepresidente de la junta directiva de la Lonja de Propiedad Raíz de Cali, señala que "que el sector de vivienda usada, no es, ni ha sido ajeno al desempeño de la economía a nivel nacional. Sin embargo, como podemos observar existe una buena relación entre la confianza del consumidor frente a la economía y el desempeño de la misma".



Recordó que en el mes de noviembre el índice de confianza del consumidor creció en 5 puntos porcentuales, pasando de -18,6% a -13,6%.

Igualmente, la vivienda usada encontró, después de la pandemia, un aumento en la búsqueda de inmuebles en especial por casas con espacios más amplios y ubicadas por fuera, o en cercanías a las ciudades principales.



Vale la pena recordar que estos comportamientos de la economía siempre generan oportunidades para aquellos que están dispuestos a invertir en estos momentos, destaca el dirigente.

Ahorro, vivienda, imagen de referencia. Foto: Archivo de El País

Salazar pone de presente que la vivienda usada tiene unas características muy interesantes para los clientes. Por ejemplo, “encuentras más metros cuadrados por igual precio que el nuevo. Un inmueble usado lo actualiza o lo moderniza un cliente en muchos casos remodelando baños y cocina. Quedando el comprador con un inmueble más amplio y con baños y cocina como lo soñó. Incluso la remodelación normalmente se puede hacer unos meses después de la compra, lo cual es interesante para algunas familias o parejas”.



¿Ud aconsejaría comprar mejor una vivienda usada? Al respecto Salazar considera que “cada familia o cliente es un caso particular y no creo que la respuesta pueda darse de manera general, ya que es probable que le calce muy bien a algunos, pero no a otros. Mi recomendación es que permitan a un asesor inmobiliario de una empresa afiliada a la Lonja de Propiedad Raíz de Cali y Valle del Cauca, que conozca lo que quieren y que le permitan que los guíe en el proceso de compra”.

Vivienda para Todos

Con base en las perspectivas del mercado, el programa Vivienda para Todos del Grupo Coomeva le está apostando también al segmento de la vivienda usada para atender a sus asociados.



Sobre el particular, Édgar Herney Muñoz, coordinador nacional de Vivienda del Grupo Coomeva afirma que la financiación de inmuebles de segunda mano tiene un buen apoyo con tasas de interés que van de 0,55% a 0,61% mes vencido en los créditos hipotecarios.

Al igual que con la vivienda nueva, el 70% del préstamo lo hace Bancoomeva y el 30% restante a través de un crédito patrimonial con plazos de financiación que van hasta los 20 años. Y otra de las ventajas “es que a mayor antigüedad mejor tasa de interés para el asociado de la cooperativa. Los que gozan de una tasa de 0,55% y 0,56% son aquellos que tienen más de diez años, pero con un mes que se tenga de antigüedad el asociado ya puede acceder a una tasa del 0,61%”, destaca Muñoz.

“Mucha gente sigue prefiriendo el usado, tanto que ya el Fondo Social de Vivienda, que arrancó en enero del 2019, ha favorecido a más de 1300 asociados. El 82% de ellos han comprado vivienda usada, lo cual demuestra que a la mayoría de ellos les gusta este tipo de inmuebles”, agrega el directivo.



Cabe recordar, que este tipo de vivienda no cuenta con el respaldo de los recientes subsidios que lanzó el Gobierno en septiembre pasado. Los subsidios oficiales solo son para vivienda nueva hasta de 500 salarios mínimos mensuales.

Un segmento apetecido

La vivienda usada, según los especialistas del mercado, es un segmento hoy muy apetecido por sus precios favorables, ubicación, mayores áreas y las condiciones de conservación de la mayoría de los inmuebles.



“A la gente le gusta estrenar, pero muchas personas se están inclinando por lo usado ya que las ventajas son muchas”, dice Cristina Pérez, una agente inmobiliaria independiente.

Indica que “en las condiciones actuales hay familias que están buscando una casa o apartamento usado en especial por el goce de mayores áreas comunes y recreativas en condominios y unidades residenciales de larga tradición en la ciudad”.



Además, “un buen apartamento usado se puede vender más rápido con la opción de que el nuevo propietario le puede hacer las adecuaciones y remodelaciones del caso”, anota Cristina.



Otra ventaja es que muchos inversionistas por ganar una mayor rentabilidad le apuestan a una casa o apartamento usado. La mayoría destina ese tipo de inmuebles para arrendamiento.

Es el caso de ciertos deportistas de alto nivel que hoy están invirtiendo sus ganancias en negocios de finca raíz en el segmento del usado en ciudades como Cali, Bogotá y Medellín debido a sus buenas perspectivas.

Dato

Para los analistas del mercado, el 2021 promete ser un mejor año para los negocios de finca raíz, ya que muchos tuvieron que aplazarse por la pandemia en este año.