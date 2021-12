Una alianza de toda la vida con Incauca

“Hace más de 20 años llegué a trabajar a Incauca como auxiliar de mecánica industrial y hoy, gracias a su apoyo, tengo mi propia empresa y le ofrezco mis servicios”.



Con esta frase José Ramiro Solís, propietario de Industriales Solís S.A.S., recuerda cómo logró crear su propia compañía, de la que hoy en día se benefician no solo el Ingenio, sino otras reconocidas firmas del Valle del Cauca.



“Nunca olvido que un 26 de febrero del año 92, cuando apenas era un joven lleno de sueños y en mi cabeza siempre tenía la idea de llegar a tener mi propio negocio, el Ingenio me dio todo su apoyo y gracias a ellos hoy puedo decir orgulloso que soy un empresario”, comentó el propietario de Industriales Solís S.A.S., quien advirtió, además, que actualmente su empresa está ubicada en las instalaciones de Incauca.



La organización está dedicada a la prestación del servicio de montaje de tubería rígida NPT y flexible O.D. Igualmente, se ha especializado en montaje de estructuras, equipos y tubería PVC para el sector industrial.



Para ello, cuenta con personal capacitado y altamente calificado, lo que garantiza la calidad de su trabajo. “Nuestro compromiso es asegurar la satisfacción de quienes requieren de nuestros servicios, a través de la entrega oportuna de sus requerimientos”, sostuvo José Ramiro Solís, quien agregó que “para ello no solo contamos con un equipo de trabajo competente y comprometido, sino que tenemos los equipos, las herramientas adecuadas y los proveedores confiables, manteniendo una creciente rentabilidad”.



Gracias a ello, Industriales Solís S.A.S. es actualmente la encargada de realizar el mantenimiento de los equipos del Ingenio utilizados para procesar la caña de azúcar.



“Nosotros montamos las tuberías de aire para que las máquinas se alimenten. También hacemos los montajes de las estructuras para los equipos”, explicó el propietario de Industriales Solís S.A.S.

Una gran familia

Si de algo se siente orgulloso José Ramiro Solís es de la familia que ha conformado con sus compañeros de trabajo. De hecho, allí no se marcan diferencias entre jefes y empleados. Todos son compañeros. “El trato entre todos es de absoluto respeto. Obviamente hay cargos jerárquicos, pero aquí todos tenemos el mismo valor. Estoy seguro de que el trato igualitario ha contribuido en gran parte al éxito de la empresa. Aquí todos estamos comprometidos con la labor y el trabajo se realiza con dedicación y compromiso”, destacó.



Precisamente, el buen ambiente laboral que se respira dentro de la organización se ve reflejado también en el hecho de que la mayoría de los trabajadores está vinculado desde su creación en el año 2002, cuando Industriales Solís S.A.S. inició como subcontratista en Incauca.



La solidaridad ha sido otro de los valores que ha guiado el camino de esta firma. Por eso, un grupo de empleados creó un programa de ayudas, para brindarles apoyo económico a los compañeros que estén pasando por una situación difícil. Igualmente, en esta firma todos tienen la oportunidad de capacitarse para crecer laboralmente. “Algunos estudian en el Sena. Aquí se les da el tiempo y el



apoyo necesario para que se capaciten, porque quiero que ellos tengan las mismas oportunidades que yo tuve y salgan adelante”, enfatizó José Ramiro Solís.



De esta forma, Industriales Solís S.A.S., tiene como meta seguir creciendo como empresa, para llegar a ser una compañía reconocida a nivel nacional e internacional. “Uno no puede limitarse en sus sueños. Todos tenemos la capacidad de hacer lo que deseamos y yo lo comprobé. Por eso, siempre agradezco a Dios y a Incauca por apoyarme y confiar en mi trabajo”, puntualizó José Ramiro Solís.