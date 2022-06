Por la vida de los peatones

Un llamado para salvaguardar la vida de los peatones hace la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) a todos los colombianos ante el aumento de los fallecimientos de este actor vial en los primeros cuatro meses del año.



Hasta abril de 2022 se han registrado 545 muertes, lo que significa 104 vidas perdidas más frente a lo registrado en el mismo periodo de 2021, cuando esa cifra llegó a 441.



Por esta razón, Ángela María Orozco, ministra de Transporte, reitera el llamado a todos los actores viales a conducir de manera preventiva y entender que en la vía tenemos unos derechos, pero también unos deberes. “Es fundamental que los peatones que están siendo los más afectados también entren en esta dinámica de sensibilizarse, concienciarse, capacitarse y tomar las debidas precauciones, porque el peatón no tiene una barrera de defensa, ni una armadura más que su cuerpo y eso aumenta el riesgo de muerte”, advirtió Orozco.



Asimismo, instó a los conductores, motociclistas y transportadores para que cuidemos al peatón, entendiendo su fragilidad. “Respetar las señales de tránsito y los límites de velocidad hace la diferencia entre la vida y la muerte”, enfatizó.



“Son infortunadas las cifras que tenemos de peatones fallecidos. Así que el primer llamado es a que no pongan en riesgo su vida en las vías, a que se hagan visibles cuando caminen en las noches o madrugadas y a que crucen por zonas autorizadas. También les pedimos a los demás actores viales que gestionen la velocidad, cuiden al peatón y tengan cuidado en zonas residenciales, pasos peatonales y cebras”.



De hecho, desde el Gobierno se sigue incentivando y fomentando la seguridad vial, a través de las autoridades locales, departamentales y de las entidades y organizaciones privadas para aportar a la reducción de la siniestralidad. Pero a la vez se generan acciones para que todos los actores viales tengan acceso a la información necesaria. “Tenemos que cuidarnos entre todos. La seguridad vial nos compete a todos”, aclaró Luis Lota.



De hecho, las acciones de los peatones también pueden generar situaciones de riesgo que pueden causarles lesiones a otros actores viales. Por eso, la ANSV les advierte del riesgo de hablar o chatear por celular mientras caminan, de invadir ciclorrutas, no usar los puentes peatonales para cruzar las avenidas, pasarse los semáforos en rojo, salir a caminar o trotar en horas de la noche o madrugada sin elementos reflectivos, caminar en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas, entre otras.

Consejos prácticos

La Agencia Nacional de Seguridad Vial hace las siguientes recomendaciones a los peatones:



No ubicarse adelante o atrás de un auto encendido.

Cruzar la calle por los cruces peatonales y cebras.

Utilizar los puentes peatonales.

Caminar sobre los andenes.

No invadir las áreas de automotores y bicicletas.

Nunca subir o bajar de un vehículo en movimiento.

Mirar a ambos lados de la vía antes de pasar la calle y ayudarles a los adultos mayores, personas en estado de discapacidad y niños a cruzarla.

Circular por los lugares permitidos para peatones.

Respetar las señales, sobre todo, los semáforos.

Ser prudentes, teniendo presente que incluso cuando el tráfico está aparentemente detenido pueden estar circulando motocicletas entre los carriles.

Atender y respetar las señales emitidas por los conductores, como el pito y las direccionales.

Ascender y descender de los vehículos de transporte público, en los lugares debidamente autorizados para ello, como, por ejemplo, los paraderos.



Datos de interés

En lo que va corrido del año las zonas del país con más peatones fallecidos son: Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Cundinamarca y Atlántico.