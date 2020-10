La fórmula para ‘nutrir’ sus bolsillos

Nataly Santacruz Maldonado

Tenía 20 años cuando empecé con el mercadeo en red. Ahora tengo 41, y amo el negocio. Lo que me encanta es que se puede hacer desde cualquier parte en cualquier momento, y eso es libertad. Esa libertad me atrajo: puedo invertir tiempo en mi familia cuando quiero, tomar vacaciones cuando quiero, trabajar cuando quiero. No solo es muy bien pago, sino que te deja tiempo. Y te habla alguien graduado de la Escuela de Negocios de la Universidad de Michigan. Pero ahora esta es mi pasión: puedo ayudar a otras personas a emprender, conozco gente por todo el mundo, viajo todo el tiempo, amo absolutamente todo de este negocio…”



Quien habla es A.K. Khalil, CEO de Cloud9Life, empresa global de redes de mercadeo enfocada en la nutrición y salud del sistema digestivo. Después de media vida en la industria del multinivel, llevando a empresas públicas y privadas a facturar millones de dólares, ahora A.K. Khalil está al frente de su propia compañía, revolucionado el mercado con un producto que cumple tres requisitos básicos: “sabe delicioso, es accesible y funciona”. Con apenas meses en los Estados Unidos (se estreno en febrero), Cloud9Life ya suma una legión de adeptos que se convirtieron en usuarios, o distribuidores.

Lo han reseñado como una noticia económica en medio de la pandemia. Básicamente porque A.K. Khalil es un ‘rey midas’ del multinivel: durante su último trabajo como presidente de una empresa de venta directa a través de redes, le bastaron cinco años para posicionar a esa firma entre la cien primeras del mundo, con ventas que sobrepasaron los ciento cincuenta millones de dólares. De acuerdo con sus cálculos, algo así puede suceder dentro de poco tiempo en Latinoamérica, y por eso su fórmula está ‘aterrizando’ en la región: “Ahora espero superar ese logro. Pero mi gran objetivo es ayudar a que millones de personas empiecen su propio negocio con éxito…”



A.K. Khalil es uno de los socios del caleño Carlos López Ortega, gestor del plan de desarrollo en el continente para las multinacionales que hacen parte de la alianza ‘Nos Movemos’: movimiento fundamentado sobre el propósito de aproximar a los colombianos oportunidades confiables, teniendo en cuenta las dificultades de empleabilidad que atraviesa el país. Toda su experiencia estará a un click de distancia de los emprendedores, a través de las plataformas de entrenamiento que conforman este modelo de negocio.

¿Qué otras razones explican su amor a primera vista con la redes de mercadeo?

Cuando fui a la primera reunión entendí: vi a mucha gente emocionada con su propio éxito. Empecé a escuchar las historias sobre los excelentes ingresos, sobre los viajes, sobre las personas que conocían, sobre las oportunidades. En ese momento decidí que eso era lo que quería hacer. Lo primero que hice fue inscribirme como distribuidor.

A partir de su experiencia, ¿qué le puede decir a alguien que se interesa en este negocio por primera vez?

Al principio pensaba que era fácil y simple pero lo primero que tienes que aprender es la dirección correcta: tienes que desarrollar habilidades, habilidades mentales, comunicativas y de estrategia, para mí esas son las claves.

Usted se graduó de la Escuela de Negocios de la Universidad de Michigan. ¿Por qué este es un buen negocio?

Este negocio hace mucho que me hizo una promesa: llegaría el momento en que podría emprender a partir de él, haciendo una única inversión para el resto de la vida. Y así es. Ahora vivo para mi familia. Es buen negocio también por la gente que está detrás y por la calidad de los productos en el área de la nutrición y la salud, tan importantes ahora. Y lo otro que lo respalda, es la tecnología que involucra todo; durante los últimos dos años invertí mucho tiempo con mi equipo diseñando los productos, la plataforma tecnológica y el sistema, para que cualquier persona pueda empezar su negocio desde el teléfono.

¿Por qué su fórmula está ‘aterrizando’ en Colombia?

He trabajado largo tiempo en sociedad con Carlos López Ortega, que conoce muy bien ese mercado. He pasado tiempo en Colombia, y ahora allí hay un gran equipo de trabajo conformado con ‘Nos Movemos’. Creo que es la hora ideal para todos. La gente de Colombia es emprendedora por naturaleza, la mayoría son personas que quieren tener su propio negocio y siempre están desarrollando la inteligencia en esa función. Yo creo que podemos enseñarles, entrenarlos, y no tengo dudas del éxito que tendrán. Mi cálculo es que Colombia puede convertirse en el mercado más grande de la región muy rápidamente.

Suena tan esperanzador como desafiante…

Creo de verdad que es una oportunidad con un sustento muy fuerte, en un mercado que ha crecido cada año, en los últimos cincuenta años. El desafío más grande, por supuesto, es que estamos enfrentando la pandemia y esa es una incertidumbre para todos. Pero ese es un desafío que enfrentaremos con tecnología. Si hay personas en capacidad de enviar emails, conectarse a Zoom, planificar videoconferencias, enviar documentos, hacer videos, y compartir actualizaciones, hay personas preparadas para enfrentar el desafío. Estamos listos con la mejor tecnología, para acompañarlos.

¿Cómo explicar los productos de Cloud9Life?

Piensa en un jardín, que para que empiece a crecer necesita que lo limpien, y lo alimenten con las semillas correctas. Eso es. El producto principal se llama ‘3 In 30 System’: 30 cápsulas y tres sachets, que son dosis de medicina preventiva. Las investigaciones muestran que el intestino puede ser el más poderoso centro del sistema inmunológico, si funciona correctamente. De manera que ahí es dónde actúan los productos. No digo que sea mágico, pero cuando alimentas y nutres tu cuerpo, tienes mayores chances de blindarlo. Este producto es un regulador de azúcar en la sangre, lo usan pacientes de psoriasis, pacientes que sufren depresión, con trastornos alimenticios, diabéticos.

¿De qué depende el éxito en este negocio?

De la decisión para salir de tu zona de confort, porque tienes que aprender cosas, disciplinarte. El éxito dependerá de tu movimiento. Y de tus objetivos: si las metas son muy altas, va a tomar tiempo, dedicación, preparación y un gran esfuerzo para diseñar una estrategia que te convierta en millonario. Pero yo lo he visto suceder. Sé cómo ayudar a que se cumpla en otras personas. Y sé que eso es más que posible en Colombia. Si la meta es sumar recursos a la economía familiar, pensándolo como un aporte complementario, este es el camino. Quinientos mil pesos, o un par de millones adicionales, pueden hacer una gran diferencia.



Usted dice que los productos tienen un gran sabor. Si un niño le pregunta a qué saben, ¿qué le dice?

Lo invito a probarlos. Va a pedir más.

