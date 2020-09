Influenciadora crea innovador emprendimiento para ayudar a familias colombianas

Nataly Santacruz Maldonado

Identificar las oportunidades de crecer personal y profesionalmente ayudando a los demás, incluso en los momentos más difíciles, es uno de los objetivos que han guiado la vida de la influenciadora caleña Lizeth Duque, quien sigue revolucionando las redes sociales con su producto limpiajuntas Drops.



Fue así como esta comunicadora social y periodista, decidió aprovechar su conocimiento en redes sociales y su experiencia como creadora de contenidos digitales. Esto sumado a su rol como ama de casa, madre de dos niños, de 6 y 2 años, la llevaron a crear a comienzos del 2020, la marca Drops by Lizeth Duque, pensada para hacer de los procesos de limpieza en el hogar, una actividad más práctica y efectiva.



Hoy, Lizeth asegura que Drops es un producto estrella en el país, no solo por su eficiencia en la limpieza y desinfección de pisos, baños, duchas, lavamanos y mesones, sino también porque representa una gran oportunidad de negocio para miles de familias en Colombia.



“Cuando comenzó la pandemia por el Covid-19, diariamente recibía en mis redes sociales mensajes como: “Liz, perdí mi trabajo, ¿qué puedo hacer?; “No sé en qué emprender”; “Quiero ayudar en mi casa, pero no sé cómo”, lo que me permitió entender que yo podía hacer algo y vi la oportunidad de aportarles a mis seguidores, y en general, a las familias colombianas con mi nuevo proyecto Drops. Pensé que con esta iniciativa más personas iban a encontrar un bonito camino para salir adelante”, comentó la influenciadora caleña.



Debido a que la pandemia ha llevado a que muchas personas se queden sin empleo, no puedan salir a trabajar, hayan pausado sus planes de emprender, o incluso, se hayan visto obligados a cerrar sus negocios, Lizeth insiste en la importancia de generar nuevas oportunidades de empleo a mujeres y hombres, a través de emprendimientos como el suyo.



“Desde hace varios meses, empezamos a apostarle todo a este proyecto y a crear estrategias para dar a conocer nuestro producto, convencidos de su efectividad y calidad. Además, siempre nos ha gustado ayudar y apoyar a quien más lo necesita, entonces pensamos que esta era la mejor oportunidad para crecer, pero de la mano de miles de colombianos que estaban pasando por un mal momento económico”, asegura Lizeth Duque.



El equipo de trabajo de la firma Drops by Lizeth Duque está conformado por profesionales en áreas como: Despachos, empaque, logística, contabilidad, diseño , servicio al cliente y gerencia. Foto: Especial para El País

Todo un éxito en redes

En la actualidad, más de diez mil familias colombianas están usando en sus hogares el nuevo limpiajuntas de Drops by Lizeth Duque y, además, se han animado a comercializarlo.



La aceptación del limpiajuntas Drops en las plataformas de ventas en la web y en las redes sociales, especialmente en Instagram, ha sido todo un éxito desde el primer momento.



“Un día decidí hacer mi primer vídeo usando Drops en la casa y la acogida de mis seguidores fue tan grande que poco después ya estaba vendiendo el producto por docenas para uso personal en la vivienda, o para que más personas lo comercializaran”, manifiesta la influenciadora.

En este camino Lizeth ha contado, además del respaldo de sus seguidores, que a la fecha son más de 120.000, con el apoyo incondicional de su esposo, Carlos Calle, quien con sus conocimientos como profesional en mercadeo digital ha contribuido a posicionar la marca Drops by Lizeth Duque.

Lizeth Duque y su esposo, Carlos Calle, han construido emprendimientos que generan múltiples fuentes de empleo. Foto: Especial para El País

Al respecto, la influenciadora caleña asegura que: “Mi esposo, es parte fundamental en todo este proceso. Hemos trabajado siempre en equipo, no tengo miedo de que sea él quien tome las decisiones o quien diga cuál es el siguiente paso a seguir”.



Y agrega: “Carlos siempre me ha apoyado en todos mis proyectos y da lo mejor de él para que todo siempre salga bien. Si de alguien me siento orgullosa en esta vida es de mis padres y de él, por ser tan trabajadores y visionarios. Mi esposo es el complemento perfecto para mi vida y para mi trabajo”.

En Drops by Lizeth Duque todavía faltan otros productos por lanzar, igual de novedosos. “Drops, al ser una mezcla de ácidos orgánicos, 93% biodegradable cuando entra en contacto con el agua, el producto se degrada, pues no contiene ácido muriático, cloro, ni amoniaco”, explica Lizeth.

Limpiajuntas, mesones, lavamos y otras superficies 93% biodegradable Foto: Especial para El País

Las personas interesadas en utilizar y vender Drops pueden empezar sin ninguna inversión. La empresa les entrega material audiovisual y toda la información sobre el producto: instrucciones, precauciones, casos de éxito y demás. Luego este material se comparte con familiares, vecinos y amigos y una vez ya vendidos los primeros 12 productos pueden ingresar a la página www.lizethduque.com y hacer la compra. En la página también hay publicadas experiencias de los usuarios e información más específica del producto.



“Participar de este emprendimiento es muy fácil, ganan el doble de lo que invierten y tienen un equipo que los respalda y los acompaña en el proceso para que vendan el producto con total confianza y sin mucho esfuerzo”, asegura Lizeth.



Además, “nuestra proyección es clara y estamos seguros que con la calidad del producto lograremos abrir más mercado a nivel nacional e internacional, permitiendo que más personas aprovechen estas oportunidades”, concluye Lizeth.

