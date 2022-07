ICBF, de la mano de los Hogares Sustitutos

“El amor sana, restaura y transforma”. Con esta premisa el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, continúa su labor de protección de más de 1.500 niños, niñas y adolescentes del país, a través del modelo de Hogares Sustitutos.



Actualmente, la entidad cuenta con 5.102 de estos centros que le brindan a los menores un entorno familiar, donde sus necesidades son atendidas y en el que se generan vínculos de confianza y apego esenciales en esta etapa de sus vidas.



Al respecto, Lina Arbeláez, directora general del Icbf, señaló que el

Gobierno Nacional en estos cuatro años puso a la niñez y a la adolescencia en el centro de sus prioridades y rediseñó “el modelo de restablecimiento de derechos, construyendo bases sólidas para un sistema de protección alineado con las directrices globales en materia de derechos de los niños, niñas y jóvenes”.



Así es como a través del programa ‘Mi hogar abre las puertas’ también se busca encontrar a más familias que puedan y deseen hacer parte de esta propuesta, para generar un esquema de protección transitorio para los

niños y niñas, cuyos derechos han sido violentados o vulnerados y están en el marco de protección del Icbf.



Según la Directora General del Instituto, en este momento la entidad tiene a más de 74.000 menores, que han visto vulnerados sus derechos y que tienen un proceso administrativo de restablecimiento de derechos abierto. Lo que significa que el 35% de ellos han sido retirados de su entorno familiar, porque no constituyen espacios protectores.

Personas vinculadas a los Hogares Sustitutos cumplen su labor de acompañamiento de los niños y adolescentes con el apoyo del Icbf. Especial para El País

“Mi Hogar Abre las Puertas’ es una campaña hecha con historias de madres y padres sustitutos, que nos demuestran que las acciones cotidianas tienen la capacidad de transformar, restaurar y salvar vidas”, enfatizó Lina Arbeláez.



Según el Comité Internacional de los Derechos del Niño, el Plan Nacional de Desarrollo y todos los instrumentos jurídicos internacionales, se debería poder tener a los niños en lugares lo más parecidos a una casa y no en instituciones.



Con este programa el Icbf busca ampliar su cobertura en un 10%, es decir, lograr que haya 500 nuevos hogares que beneficien a los niños,

niñas y adolescentes.



“Los invitamos a que conozcan la multiplataforma de lugares sustitutos que existe en el país para que los padres de familia se motiven a hacer

parte de esta labor. Tengo que enaltecer el trabajo de la Dirección de

Protección y de todo el equipo del Instituto, quienes vienen liderando esta idea. En Colombia no debería existir ningún niño violentado, pero ya que estos casos desafortunadamente se presentan tenemos que

fortalecer los esquemas para que no sean revictimizados y para que generen vínculos afectivos positivos que es la lógica de cualquier ser humano”, subrayó Lina Arbeláez.

10.466 niños, niñas y adolescentes se encuentran actualmente en hogares sustitutos en Colombia.

En opinión de la Directora General “los niños y niñas son el relevo generacional nuestro, porque en ellos recae la oportunidad de tener una humanidad distinta. A estos niños y niñas la sociedad, sus familias y el Estado les fallaron. Pero tenemos que empezar a saber que como sociedad entera los ciudadanos y ciudadanas de Colombia también tenemos que salir a proteger todas nuestras fuerzas a la niñez, dándole nuevas oportunidades”.



La niñez y la adolescencia están en el centro de las prioridades del Gobierno hace 4 años. Especial para El País

Su importancia

Un Hogar Sustituto es una familia voluntaria que abre las puertas de

su casa para acoger, cuidar y proteger temporalmente a niñas, niños o adolescentes que están bajo protección del Icbf, en un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, por haber sufrido diferentes tipos de violencia y otras vulneraciones.



La creación de esta figura tiene como finalidad que los niños y niñas no estén en instituciones con rejas y mil camas y camarotes, sino que realmente tengan lo más parecido a un hogar, en donde empiecen a generar vínculos afectivos que les ayuden en su desarrollo cognitivo, motor y socioemocional.



Darly Caicedo es una de las madres sustitutas que trabaja con el programa en la Fundación Michín en Bogotá. Ella siempre soñó con adoptar un hijo, pero a través del programa de Hogares Sustitutos encontró esta oportunidad.



Las madres y padres sustitutos no tienen un contrato de trabajo, pues su labor es voluntaria, según lo establece el Artículo 59 de la Ley 1098 de 2006.

“En este momento cuido dos niños. Poder conocerlos, cuidarlos y ayudarlos por un tiempo determinado es una bendición para ellos y para mí. Con los chicos llevamos 40 días y que un niño te diga a los 20 días te amo demuestra que estás haciendo tu labor bien, porque sino el niño te rechazaría”, dijo Darly, quien aseguró además que esta labor le ha dejado como enseñanza en aprender a vivir sin tantos afanes, dándole prioridad al cuidado de los niños, pues ellos son lo más importante.



Ella, desde su experiencia, quiso hacer un llamado a aquellas personas que tienen el potencial de ser padres sustitutos, para que dejen el miedo a un lado y decidan llenar de amor a un niño. “Es un proceso difícil dejar

entrar a tu hogar a alguien ajeno, pero cuando se empieza a recibir amor y a ver esas caritas llenas de felicidad, te das cuenta que vale la pena trabajar por ello”, sostuvo Darly Caicedo.



El año pasado se abrieron en Colombia 627 nuevos Hogares Sustitutos. En lo que va corrido de este año, en el Valle del Cauca, por ejemplo, existen 277.



Cada Hogar Sustituto cuenta con el acompañamiento permanente del Icbf, ya sea por parte de un centro zonal o un equipo de profesionales de

un operador de la modalidad.



Según puntualizó la Directora General del Instituto, a nivel general, la madre y el padre sustitutos desarrollan un rol social en un ambiente familiar sustituto, brindando cuidado personal a los niños, niñas y adolescentes en Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos dentro de su vivienda familiar.

73.471 niñas, niños y adolescentes que han sufrido situaciones de vulneración son atendidos por el Icbf.

Los tipos

Tradicional - vulneración: creada para máximo 3 niños, niñas y

adolescentes víctimas de cualquier tipo de violencias, negligencia o

abandono.



Tradicional – discapacidad: para máximo 2 niñas, niños y adolescentes víctimas de vulneración de derechos con discapacidad o enfermedad de cuidado especial.



Tutor: máximo 2 niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados organizados al margen de la Ley.



De fin de semana: aquí se vinculan niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años víctimas de cualquier tipo de violencia, negligencia o abandono (viernes, sábado, domingo y festivo cuando aplique).