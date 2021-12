Cesantías, el mejor aliado para cumplir el sueño de tener casa propia

Esta prestación social es una herramienta importante para quienes desean comprar vivienda nueva o usada o mejorar la actual. Más de dos millones de colombianos ya dieron el primer paso para tener su casa propia con el Fondo Nacional del Ahorro (FNA).



Si usted es uno de los millones de colombianos que quiere tener vivienda propia, esta información le va a interesar. Por la cambiante dinámica del mercado constructor y los programas del Gobierno Nacional, comprar vivienda nueva o usada hoy es más fácil que hace 10 o 20 años. Es más, no tiene que ahorrar toda la vida para acceder al inmueble, como hicieron nuestros abuelos.



Sin duda, las cesantías son la primera mano amiga para acceder a vivienda propia. Con sus cesantías puede comprar una casa nueva, usada, mejorar la actual, construir en lote propio o solicitar la compra de cartera hipotecaria.



Y aunque esta prestación social de carácter especial se considera como un ahorro obligatorio de los trabajadores para auxiliarlos en caso tal de quedar desempleados, esa no es la única función de este dinero. Las cesantías también pueden ser empleadas para financiar o pagar conceptos de educación.



Las cesantías las consigna el empleador en uno de los fondos que existen en el mercado. El Fondo Nacional del Ahorro (FNA), por ejemplo, es la institución bancaria creada para administrar las cesantías tanto de empleados públicos como de aquellos que trabajan en empresas privadas. Actualmente, más de dos millones de colombianos están afiliados al FNA, es decir, ya dieron el primer paso para tener su casa propia.



Por medio de la afiliación al Fondo Nacional del Ahorro accederá de forma inmediata al portafolio de financiación de vivienda; además, no le cobrarán comisión por la administración de su dinero, por retiros parciales o definitivos ni impuestos del 4x1000; y puede disfrutar de la disminución de tasas de la entidad, lo cual se traduce en cuotas de crédito más bajas.



Si desea trasladar sus cesantías al FNA debe diligenciar el formulario único de solicitud de afiliación (lo encuentra en el portal web de la empresa) y anexar la fotocopia de su cédula de ciudadanía.



Y si no está afiliado a un fondo de cesantías, a través de internet puede hacer la solicitud en cuestión de minutos. Luego de la revisión de su requerimiento, el ingreso al sistema y la radicación, quedará aprobada su petición, asegura el FNA.



A través de sus cesantías, los colombianos, sin importar su nivel de ingreso o profesión, pueden cumplir el sueño de tener vivienda propia; por eso, en el Fondo Nacional del Ahorro hoy ya son muchas las historias de éxito.

¡Dé el primer paso y anímese a cumplir sus sueños de la mano del Fondo Nacional del Ahorro! Ingrese a daelprimerpaso.co para conocer más información al respecto.

Para tener en cuenta

- Las cesantías corresponden a un salario mensual por cada año laborado o lo proporcional al tiempo.



- La consignación anual de cesantías la realiza el empleador y se debe hacer antes del 14 de febrero de cada año.



- La vinculación y administración de sus cesantías con el Fondo Nacional del Ahorro es gratuita.



- Con las cesantías en el FNA puede solicitar crédito en UVR o pesos y así acceder a los seguros de vida, de incendio y terremoto; y desempleo que acompañan su crédito con la entidad.