Celebremos lo extraordinario de ser la Sucursal del Cielo con Chivas Extra

Nataly Santacruz Maldonado

En este 2020 Chivas House by The Lobby, la reconocida fiesta que se celebra desde 2012 todos los 25 de diciembre, continúa, pero de una manera diferente, este año se celebrará invitando a recordar esos momentos extraordinarios que han vivido los caleños en este espacio de música y amistad.



Desde sus inicios Chivas House fue una fiesta que se celebró en otras ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla, pero fue en Cali en donde encontró una gran acogida y la razón es muy clara, Chivas House by The Lobby resalta todas las características del caleño: su cercanía, calidez, apertura, alegría, cordialidad, cercanía, las cuales Chivas Extra comparte y celebra.



Adicionalmente, esta fiesta abre la temporada que es sin duda una de las más esperadas y queridas por los caleños y en la que la alegría y la amistad están en el orden del día. Un espacio que da la bienvenida a todo el mundo, pero, sobre todo, que reafirma ese sentido de pertenencia que tienen los caleños por su ciudad.

Chivas Extra celebra con la Sucursal del Cielo Especial para El País

Por eso cada 25 de diciembre Chivas Extra a través de la fiesta Chivas House by The Lobby rinde homenaje a los caleños, con este espacio de encuentro creado para celebrar el inicio de una temporada extraordinaria y que exalta esos valores de los caleños que comparte Chivas Extra, así como el espíritu fiestero, esa capacidad de ser anfitriones inigualables que hacen sentir a todos como en casa y por eso, nada mejor que llevar a cabo Chivas House by The Lobby, la cual, durante los primeros 6 años se llevó a cabo en la Casa de El País, y que abrió sus puertas en esta fecha a más de 280 invitados que compartieron un trago al ritmo de reconocidos artistas.

The Lobby Chivas Imagen especial para El País

La acogida que tuvo Chivas House by The Lobby entre el público llevó a que en 2018 la fiesta se trasladara al Centro de Eventos Valle del Pacífico en donde Chivas Extra y The Lobby pudieran entregar esta experiencia a más de 3.000 personas sin perder esa esencia de exclusividad, pues es una fiesta a la que sólo se ingresa con invitación.

"Para Chivas Extra es un honor hacer parte de esta temporada y de la vida de cada caleño que durante estos ocho años nos ha hecho sentir en casa. Hemos visto disfrutar a todos los invitados a Chivas House by The Lobby, cada 25 de diciembre, de las experiencias que Chivas Extra y The Lobby crean para dar un inicio inolvidable a la Feria. Y este año no es la excepción, pues si bien la coyuntura no nos permite realizar este evento, si podemos celebrar algo extraordinario: que seguimos siendo la sucursal del cielo", Resalta Sergio Guevara, Gerente de Chivas Extra.



Efectivamente, Cali es la sucursal del cielo y eso hay que celebrarlo, así como hay que celebrar que somos una mezcla extraordinaria y que es gracias a esa mezcla que hacemos que esa alegría, buena actitud, amistad, apertura del caleño se extienda a más personas. Hagamos de esta temporada un momento inolvidable, celebrando responsablemente y cuidando de nuestra salud y la de nuestros seres queridos.



¡Salud!