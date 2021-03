Banco Caja Social continúa ampliando el beneficio de subsidio de tasa interés para quienes adquieran vivienda de interés social nueva

Nataly Santacruz Maldonado

Según datos del sistema de información, Coordenada Urbana, el año pasado cerró con la comercialización de 194.802 viviendas, lo que significó una dinámica de $37,2 billones en Colombia, donde las iniciativas de diferentes sectores fueron vitales al ofrecer incentivos como el subsidio FRECH y la entrega de beneficios a los hogares. Las apuestas siguen a lo grande para el 2021 y los colombianos deben conocer las alternativas que existen para adquirir vivienda propia.



De esta manera, el Gobierno Nacional, a través del Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria (FRECH) otorga un subsidio a la tasa de interés del crédito hipotecario durante los primeros siete años, que facilita la financiación de vivienda.

El Banco Amigo, fiel a su genuino propósito de acompañamiento a los colombianos, mantiene su decisión de ampliar el beneficio durante el resto de la vigencia del crédito para los clientes que adquieran una vivienda de interés social nueva, convirtiéndose en la única entidad del sector financiero que ofrece la ampliación del beneficio en las condiciones presentadas.



Dicha decisión ha permitido que se hayan entregado más de $351.000 millones que beneficiaron a alrededor de 7.000 colombianos, que están haciendo realidad el sueño de tener casa propia.



Con respecto a esto, Diego Fernando Prieto Rivera, Presidente del Banco Caja Social, destacó: "Pueden postularse todas las familias que devenguen entre 1 y 8 salarios mínimos legales vigentes. Ellas, tendrán asesoría y acompañamiento permanentes durante el proceso de solicitud, otorgamiento, legalización y desembolso del crédito. El Banco Amigo los acompaña hasta el final".



Ejemplo de cómo funciona el beneficio ampliado del Banco Caja Social:

Un hogar solicita un crédito de $55 millones, con una financiación en pesos, cuota fija a 20 años.

La cuota estimada con beneficio por los primeros 7 años que da el Gobierno es de $446.000.

por los primeros 7 años que da el Gobierno es de $446.000. Si no se ampliara el beneficio, la cuota aumentaría a $546.000 a partir de la cuota 85 y por el tiempo restante del crédito, lo que representa un incremento del 23% en el valor de la cuota ($100.000).

la cuota aumentaría a $546.000 a partir de la cuota 85 y por el tiempo restante del crédito, lo que representa un incremento del 23% en el valor de la cuota ($100.000). Al ampliar el beneficio, el Banco Caja Social asume cerca de $15.600.000 del valor del crédito, que se traduce en un ahorro significativo para los clientes.





Si las personas desean acceder al beneficio extendido, deben presentar la solicitud de crédito hipotecario y firmar lo correspondiente al acceso a la cobertura, certificando el cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener el subsidio, como tener ingresos conjuntos totales no superiores a ocho salarios mínimos legales vigentes, no ser propietario de vivienda en el territorio nacional y no ser beneficiario de coberturas de FRECH anteriores.



Es importante destacar que el beneficio se pierde cuando el deudor acumula tres cuotas consecutivas sin pagar. Esta condición se aplica tanto al beneficio dado por el Gobierno Nacional como a la extensión del mismo, al otorgado por el Banco Caja Social.

"En el Banco Caja Social tenemos el reto permanente de ofrecer soluciones financieras adecuadas que respondan efectivamente a las necesidades de los clientes, por eso, somos líderes en soluciones de vivienda y la única entidad que desde el 2020, amplía el beneficio FRECH para vivienda nueva de interés social durante toda la vigencia del crédito. De esta manera seguimos acompañando y ayudando a mas colombianos con hechos concretos a tener su vivienda propia", concluyó Prieto.



Acerca de Banco Caja Social

Banco Caja Social es una entidad renovada con servicios financieros acordes con las necesidades de sus clientes, cuenta con una red que supera las 269 oficinas y más de 3.450 cajeros automáticos entre la red del Banco Amigo y Servibanca, al servicio de más de 2,8 millones de clientes activos en el país. Tiene una importante presencia en la banca de personas, el sector constructor, el hipotecario y el de las micro, pequeñas y medianas empresas. Hace parte de la Fundación Grupo Social, cabeza de un sólido grupo económico que durante más de 110 años ha servido a la sociedad, impulsando procesos de desarrollo integral a través de la gestión de sus empresas y el acompañamiento a las comunidades excluidas, para generar oportunidades a quienes no las han tenido.