Atocha, el tesoro de la producción gráfica en Cali

En 1622 frente a las costas de Florida se hundió el galeón de Nuestra Señora de Atocha, embarcación que hacía parte de la flota de Indias. Esta guardaba un gran tesoro, el cual fue descubierto casi 400 años después. Un descubrimiento digno de admiración, que para el señor Julio Gordillo y su hermano se convirtió en inspiración, y hoy, significan la materialización de un gran propósito.



Atocha es una empresa caleña fundada en el año 2001 que nace gracias a una idea de Julio Gordillo, comunicador social y especialista en mercadeo, cuya experiencia comercial lo animó a lanzarse a crear su propio legado. Dedicada a la producción gráfica y promocional y corporativa con varias líneas de negocio, provee productos y servicios al sector de la publicidad, el mercadeo y la comunicación gráfica, todo ello bajo el concepto de la impresión litográfica e impresión en gran formato. Ofrece además servicios de asesoría en mercadeo, comunicaciones, publicidad, consultoría en narrativa corporativa, entre otros.



El principal logro de Atocha a pesar de no ser una empresa muy grande ha sido posicionar su marca como una de las más confiables y rentables del sector. “La grandeza de mi marca es el reconocimiento. Atocha es inconfundible, incluso muchos me dicen Julio Atocha, a pesar de que ese no es mi apellido y eso para mí, es de gran valor”, comenta con alegría Julio Gordillo. Su crecimiento a lo largo de todos estos años ha sido paulatino y paciente, pues lo más importante no era crecer de manera descomunal en poco tiempo, sino, ser capaces de responder de acuerdo a las necesidades de sus clientes, ofreciendo calidad, cumplimiento y satisfacción.



A pesar de los momentos difíciles y de duros golpes, han logrado reinventarse y adaptar su modelo de negocio a las nuevas necesidades del mercado, pues ellos cada día, supone un nuevo reto. Hoy cuentan con 12 empleados directos y más de 100 indirectos. Apostar a la economía de su capital humano y ser parte del crecimiento de sus colaboradores, es para ellos motivo de orgullo. Atocha está conformada por un equipo humano comprometido y responsable, que cuida la calidad de sus productos, es por eso que, son ellos un pilar importante de su éxito.



El gran propósito de Atocha es la satisfacción de sus clientes, es esto por lo que trabajan arduamente, y ese mismo trabajo es lo que les ha permitido mantenerse, propiciando un buen funcionamiento, utilidad y progreso para todos los que conforman esta pequeña gran empresa.