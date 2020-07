Atelier by Almacenes Sí y el diseñador Gui DiColombia, el sello vallecaucano de Colombiamoda 2020

Nataly Santacruz Maldonado

La empresa vallecaucana Almacenes Sí brillará en la pasarela principal de Colombiamoda, que se realizará este mes de manera digital, pues sus telas y concepto Atelier le dieron forma a cada uno de los diseños de la colección New Man Fiesta by Guio, una pasarela inspirada en el famoso y excentrico festival Burning Man, que se realiza en Black Rock City - Nevada, Estados Unidos.

Colombiamoda, el evento de moda más importante de Colombia y latinoamerica, y uno de los más distinguidos del mundo, además de presentar por primera vez una puesta en escena digital, contará con talento 100% vallecaucano. La participación del reconocido diseñador Guio DiColombia –quien repite presencia en el evento- y telas con sello de Almacenes Sí Atelier son parte de la cuota de la región para la edición No. 31 de esta relevante plataforma de moda.

Para esta ocasión especial, Almacenes Sí Atelier fue el encargado de darle la forma final a los diseños de Guio, quien se mostró muy orgulloso de la marca y de la alianza con la que creó dicha pasarela: “Almacenes Sí es uno de mis aliados para esta ocasión, me apoyó con todas las telas para el desarrollo de la colección y por supuesto que aporta a toda la vallecaucanidad que vamos a mostrar en la pasarela”.



New Man Fiesta es una colección realizada en técnicas de sastrería; pensada y elaborada para uso unisex; con moda atemporal; que cuenta con telas como algodón, drill strech, vinilos, tejido de punto y una paleta de colores en la que predomina el azul, en todas sus gamas, el amarillo, el blanco y el negro.



“Para mí es un reto porque se va a hacer con 100% sello vallecaucano y se va a producir desde Cali. Contamos con telas de Almacenes Sí, una marca del departamento que lleva más de 50 años en el mercado, genera más de 600 empleos e innova con las texturas en las telas, lo que sin duda aportó mucho para el resultado final”, comentó el diseñador y a la vez destacó la innovación de Almacenes Sí con su idea Atelier.



Atelier by Almacenes Sí, un concepto de tienda de textiles e insumos pensado como taller de modas en el que los diseñadores viven una experiencia real de creación y diseño, fue el escogido por Guio para el arduo e importante trabajo de escogencia de telas en esta ocasión. “El concepto de Atalier me pareció una nueva e interesante unidad de negocio, un nuevo servicio que nos prestan porque tienen maniquís de confección en la tienda, además es un espacio muy bonito y confortable en el que los diseñadores no nos sentimos en una tienda si no en un Atelier (taller) donde podemos inspirarnos en sacar nuestras ideas de edición limitada como en este caso de Colombiamoda”, explicó Guio.



El reconocido diseñador, considerado uno de los colombianos más influyentes, también reconoció la importancia de la calidad de los textiles para el éxito de las colecciones y confesó ser de los diseñadores que le gusta ir a la tienda, tomarse su tiempo para mirar, tocar y seleccionar aquellos textiles e insumos (botones, cierres, hilos) con los que le dará forma a sus ideas, e incluso señaló que a veces en dicho proceso lo plasmado en el boceto puede cambiar.

“Tener muy buenos textiles es esencial para que las propuestas finales se vean tal cual están en los figurines y en Sí Atelier nos permiten acercamos a ese producto final”, dijo Guio y agregó que para ocasión estos elementos cobraban más importancia porque son las formas, las texturas y los colores los que van a transportar al espectador a la historia que se le quiere contar en la pasarela.



Sí Atelier está ubicado en el Centro Comercial Unicentro y es el espacio ideal para sentirse en un taller de moda, poner a volar las ideas e imaginación y por supuesto encontrar todo lo que necesitas para estar siempre a la moda y lucir los mejores y más innovadores textiles.



Este año Colombiamoda se realizará por primera vez de forma digital y se transmitirá simultaneamente en los canales Telepacífico, Teleantioquia, Telemedellín y en la plataforma www.colombiamoda.com el próximo jueves 30 de julio a las 7:45 de la noche. Además de los diseños de Gui DiColombia y las telas de Almacenes Sí, contará con modelos de la región, las instalaciones del Estadio Pascual Guerrero como escenario y todo un equipo de arte y producción que crearán un especial de audiovisual hecho con altos estándares de calidad y que mostrará una puesta en escena llena alegría, fiesta y todo lo que significa ser vallecaucano.