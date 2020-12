Ahorro de cesantías: Un gran alivio para los colombianos en época de pandemia

Nataly Santacruz Maldonado

Las cesantías son esa prestación legal a la que tiene derecho todo empleado formal y que tiene como propósito principal: amparar al trabajador en caso de quedar desempleado o cesante. Dicho objetivo se ha cumplido a cabalidad en época de pandemia, en la que muchos colombianos han visto disminuidos sus ingresos debido a la suspensión temporal de su contrato, licencias no remuneradas o pérdida de sus puestos de trabajo.



Las cifras recientes del DANE revelan que, en octubre de 2020 la tasa de desempleo en el país fue del 14,7%; en el mismo mes del año anterior esta tasa había sido 9,8%. Esto significa que la población desocupada en Colombia en octubre de 2020 fue 3,7 millones de personas, 1,2 millones más en comparación con el mismo mes del año anterior.

En el Valle del Cauca, especifícamente en Santiago de Cali, el panorama no es diferente pues la tasa de desempleo mensual, según el informe de Ritmo Laboral de la Cámara de Comercio de Cali, registrada en octubre de 2020 fue 19,7%, lo que representó un incremento de 0,9 puntos porcentuales frente a septiembre (18,8%).



Por estas cifras que han estado en alza desde marzo, cuando se decretó la emergencia sanitaria y la cuarentena obligatoria, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 488 donde se estableció que hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica, Social y Ecológica, el trabajador que haya presentado una disminución de su ingreso mensual, certificada por su empleador, podrá retirar cada mes de su cuenta de cesantías el monto que le permita compensar dicha reducción, con el fin de mantener su ingreso constante. Decreto que hasta el momento está habilitado hasta el 28 de febrero del 2021, fecha en la que el Gobierno mantiene la alerta de emergencia sanitaria en el territorio nacional.

Y es que por concepto de terminación de contrato, al 30 de noviembre, solo en el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir se habían retirado cerca de $1,08 billones de ahorro de cesantías, beneficiando a 657.310 colombianos.



Al respecto, Andrés Vásquez, vicepresidente Comercial en el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir precisa recuerda que “el retiro de cesantías bajo los lineamientos de la emergencia actual no tiene costos de comisión y que todos los trámites que se realizan con el Fondo Porvenir son gratuitos”.

¿Cómo puedo retirar mis cesantías?

La solicitud de cesantías a la AFP se puede realizar en línea ingresando a la zona transaccional del portal web y ubicando la opción de retiro de cesantías en el menú de aportes y retiros.



Por la emergencia económica el retiro de cesantías ha aumentado y ante la imposibilidad de salir, terceros se aprovechan de los afiliados para realizar trámites que son gratuitos. Es por ello que en 2020 la AFP puso en marcha la campaña educativa conocida como “Dile No Al Fraude, No pagues a tramitadores” para que los afiliados y los colombianos en general, hagan uso de los canales de atención virtuales, que son gratuitos y seguros, y no dejen sus trámites en manos de intermediarios.

La importancia del buen uso de las cesantías

Por concepto de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, ya son 183.182 los afiliados que se han acogido a este beneficio por un monto de $177.555 millones.



Según cifras de la AFP Porvenir, entre el 01 de enero y el 30 de noviembre de 2020 se han atendido 1,53 millones de solicitudes por concepto de retiro de cesantías por un valor de $2,9 billones. La principal razón de solicitud de estos recursos ha sido la terminación de contrato ($1,08 billones), seguida de los retiros para vivienda ($992.289 millones) y reparaciones locativas por ($418.289 millones).



En lista también está la educación, para la cual se desembolsaron $209.190 millones y, finalmente, $74.825 millones se solicitaron para otros rubros como el pago de educación no formal y otros conceptos.

Por esto, se destaca que los colombianos han usado de forma responsable esta prestación, que se puede ver como un ahorro seguro y efectivo del trabajador. “Invitamos a los colombianos a que sigan haciendo un buen uso del ahorro que tienen en cesantías, pues lo más conveniente es que las usen para solventar momentos de inestabilidad laboral o para concretar proyectos relacionados con vivienda y educación”, reiteró Andrés Vásquez.

Educación financiera, el reto para el buen manejo de las cesantías

Además de ser un gran seguro en momentos de dificultad laboral, las cesantías son pieza clave para concretar proyectos relacionados con vivienda y educación y que son un ahorro con propósito, el reto de las administradoras es concientizar a todos los afiliados para que le den un uso adecuado y responsable a las cesantías y sacarles el mejor provecho.



Cumpliendo con esto, la AFP Porvenir desde su estrategia de educación financiera cuenta con la iniciativa “La Academia del Ahorro Porvenir” donde fomenta la cultura del ahorro, de una forma diferente, interactiva y vivencial. A través del portal web: academiadelahorroporvenir.com los afiliados encuentran temas relacionados con el sistema general de pensiones, cesantías, finanzas personales y ahorro a través de videos, artículos y podcast.

Lo que debes saber de las Cesantías

1. Las cesantías son una prestación social a la que tiene derecho todo trabajador con un vínculo laboral



2. Las cesantías pueden ser retiradas por: terminación de contrato, para compra de vivienda, para educación, para reparaciones locativas, para financiar la educación superior de hijos y dependientes de los trabajadores, mediante las modalidades de ahorro programado y seguro educativo y por disminución de ingresos en el marco de la declaratoria de emergencia económica por pandemia.

3. El monto de las cesantías equivale a un mes de salario por cada año trabajado o proporcional si el período es menor de 12 meses.



4. El pago de las cesantías le corresponde al empleador quien debe consignarlas al Fondo de Cesantías seleccionado por el trabajador, a más tardar el 14 de febrero de cada año.



5. En caso de fallecimiento del afiliado, esta prestación social se entregará a sus herederos, hasta en quinto grado de consanguinidad.



6. Si cambia de empleo no es necesario cambiar de Fondo de Cesantías, solo debe informar a su nuevo empleador que ya se encuentra vinculado a un Fondo como Porvenir y desea que sus cesantías sean depositadas en esa misma administradora.



7. Si es un trabajador independiente, puede afiliarse voluntariamente y ahorrar la doceava parte de sus ingresos anuales como cesantías.



8. El ahorro de las cesantías se construye de las consignaciones que cada año le realiza el empleador al trabajador más la rentabilidad que le genera el Fondo.