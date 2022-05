“Solo hacemos alianzas con el pueblo”: Marelen Castillo, la caleña y fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández

Aunque llegó desde el sábado a Cali para sufragar temprano en un puesto del barrio La Base, donde tiene su cédula inscrita, Marelen Castillo Torres recibió los resultados de la primera vuelta presidencial en su residencia de Bogotá, junto a su esposo, sus dos hijos y un grupo de amigos.



Sí, siguió el reporte de los boletines en su propia casa, tal como lo hizo su coequipero, el ingeniero civil Rodolfo Hernández. Ambos, “siendo coherentes con lo que hemos planteado”, resalta ella. “Nosotros no íbamos a gastar en auditorio, ni en hoteles, ni nada de eso. Nosotros seguimos con lo que hemos propuesto”.



Con los primeros reportes, en los que aún no se perfilaban como segundos en la contienda electoral, la educadora llegó a preguntarse junto al grupo que la rodeaba: “¿Será que vamos a hacer unos buenos terceros?”. Pero más era el positivismo que las dudas y confiaba en que el pueblo colombiano quería un cambio y poco a poco las cifras giraron a favor de la dupla de La Liga de Gobernantes Anticorrupción, resultados que hoy la tienen más cerca de ser la primera afrodescendiente Vicepresidenta de Colombia.



¿Cuáles cree que fueron las fórmulas del éxito de la campaña?



Que en este momento estamos generando una oportunidad de cambio, que queremos acabar con la corrupción, con la politiquería y todas esas enfermedades que tienen al país en las condiciones que hoy está. Ayer ganó Colombia, pero perdieron los que querían acabar el país y ganamos los que queremos salvarlo. Pero aún falta la recta final para alcanzar un propósito que empezamos con el ingeniero Rodolfo Hernández, con una nueva propuesta de gobierno con la que se recobre la confianza en el Estado y en lo que se va a hacer con ese fin. Lo que vimos ayer es un momento en el cual de una vez por todas el país se une para llevarlo hacia el cambio que necesita. Hacer todo nuestro programa de gobierno, todo lo que estamos planteando, no va a ser fácil, pero estoy segura de que valdrá la pena. Y ayer mostró el país que juntos lo podemos hacer, porque todos nos merecemos un mejor país, con oportunidades de trabajo, de educación, de salud, de igualdad, donde empecemos a cerrar esa brecha social que a todos nos preocupa y que además todos la conocemos, pero no pasa nada.



¿Ya habló con el candidato Hernández?, ¿cuál será la directriz

ahora?



El domingo, antes de que él saliera a leer su comunicado, conversamos, me dijo: ¿Viste Marelen?, yo te dije que sin hacer lo mismo que hacen los otros lo íbamos a lograr, porque el país está cansado. Él siempre me lo dijo cuando me invitó al proyecto: esto es diferente, vamos a trabajar con nuestros voluntarios rodolfistas, que cada día somos más, por eso toda nuestra gratitud hacia ellos.



Estamos haciendo política de una manera diferente. Yo lo he denominado muy claramente: servicio, yo vine a servir. Yo no estoy haciendo discursos políticos, y con el ingeniero lo conversamos, estamos creando un nuevo lenguaje, un nuevo tono político, donde lo que están viendo los colombianos es experiencia, conocimiento, respeto, responsabilidad social y así ha sido nuestra campaña. Tú sabes que no hemos acudido ni siquiera a las plazas públicas, pero la misma gente se encarga de generar los espacios para escucharnos.



Hicieron su campaña sin maquinarias, ahora les lloverán. Federico Gutiérrez dijo que se les unía. ¿Harán alianzas con él y con los partidos de esa llamada vieja política?



Nosotros nos ratificamos en que la única alianza que tenemos es con el pueblo colombiano. No vamos a hacer alianza con nadie. Más aún, ellos ni siquiera han planteado alianzas, ellos se unen, pero son ellos los que toman su decisión. Y, como hemos dicho con el ingeniero, todos son bienvenidos, nosotros vamos a gobernar para todos los colombianos y colombianas. No hay alianzas. Así como hicimos nuestra campaña y llegamos a ella porque recogimos más de un millón ochocientas mil firmas para estar en este momento histórico, así como en la campaña hemos trabajado es con los colombianos, sin maquinarias, así vamos a seguir trabajando. Sabemos que todos los colombianos quieren un verdadero cambio, entonces pueden votar por ese cambio el 19 de junio.



Analistas dicen que tanto Petro como Hernández deben cambiar sus discursos porque están ya gastados. El primero con la narrativa de ir en contra de la élite y dar un giro social y el segundo con la de la lucha contra la corrupción. ¿Usted qué opina?



Nosotros vamos a trabajar el martes y el miércoles con el equipo de campaña en Bucaramanga, con el estratega Ángel Beccassino, para definir cuál es el paso que sigue. Pero si revisamos las últimas semanas, podemos evidenciar que ya el ingeniero estaba publicando las propuestas y unas intenciones de decretos, por lo menos intenciones, porque es la intención que manifiesta el pueblo colombiano, donde ya se empieza a ejecutar cuáles son las propuestas de cambio, las cuales tendrán que ser constitucionales y seguir todo el camino legal para convertirse en realidad. Pero aquí pasamos de hablar solamente de corrupción para hablar de cuáles son las acciones para generar austeridad, ahorro, optimización. Ya hay una intención y esta se convierte en un ejercicio de propuesta que va haciendo camino para nuestro proyecto de gobierno.



Pero así también empezamos con Ópera del Campo, que es nuestro proyecto a través del cual llevamos diferentes servicios a regiones del país, donde no solamente hay cultura, sino espacios para educación, para nivelación, hay salas de cine, hay biblioteca. Van a tener salud, odontología, ayuda psicológica. Ya tenemos la propuesta de la Ciudad Justicia, pensando cómo vamos a trabajar con los centros penitenciarios.

Tenemos la Casa Mi Fortuna, que es la propuesta de casas que dignifiquen la vida de los campesinos en Colombia. O sea que nosotros no estamos solamente hablando de la lucha anticorrupción, sí es la base de nuestro trabajo, que es acabar con la corrupción, pero tenemos un programa de gobierno donde están los frentes claves, los ejes temáticos, las acciones, que ya hemos venido desarrollando. No lo hemos presentado, pero está lista la propuesta de lo que vamos a hacer. Ayer el ingeniero lo dijo, él va a donar su salario y esa donación la vamos a dar a jóvenes que necesitan educación y estamos perfilando la propuesta de cómo lo vamos a asignar. Ya hay acciones de fondo.



¿En esta etapa irán a la plaza pública y asistirán a los debates?



Nosotros no hemos faltado a los debates. La semana pasada teníamos ciertos compromisos, el ingeniero envió un comunicado, pero él y yo estuvimos en todos los debates a los que nos invitaron. ¿Qué decisión tomaremos? Vamos a trabajar martes y miércoles en la estrategia que vamos a desarrollar y estaremos notificando a los medios las acciones que vamos a desarrollar.



Nosotros no hemos ido a la plaza pública porque, como lo hemos manifestado en muchos escenarios, es muy costoso, por eso nosotros generamos los espacios con los seguidores que abren las puertas de sus salas, de sus comedores, de sus patios, como les digo yo, con ese cariño, porque eso es lo que ellos hacen: abren sus empresas, sus salas de reuniones y nos invitan a que les demos a conocer nuestro programa de gobierno.

“Quiero agradecer a todos los colombianos y las colombianas que votaron por nosotros, ya que para mí es muy grande eso, porque aportaron para que Colombia y todos sus ciudadanos tengan una nueva oportunidad”.



¿Usted soñó algún día con llegar a ser Vicepresidenta?



Nunca, porque para poder estar en ese espacio tiene que ser por medio de una persona disruptiva, como el ingeniero Rodolfo Hernández. Un politiquero o un político que sí presta un verdadero servicio no me invitan, porque buscan la oligarquía o los clanes políticos, o los partidos tradicionales, o quien le aporta voto. Pero yo he traído mucho voto de opinión porque he hecho un trabajo fuerte en estos tres meses, y verdaderamente los colombianos sí quieren el cambio.



Yo soy una colombiana de a pie, como la mayoría de los colombianos, que vine a trabajar por ellos y hoy encuentro el respaldo, el apoyo en este nuevo proyecto de vida que he iniciado al servicio de Colombia.



¿Siente que los vallecaucanos no han valorado el hecho de que es caleña, de que es alguien que los representa en estas elecciones? ¿En segunda vuelta cree que esto podría cambiar?



Ellos poco a poco han ido abriendo las puertas de sus corazones y poco a poco son más los seguidores rodolfistas.



La invitación que yo les hago es a eso, a que nos abran las puertas de sus corazones y nos escuchen, escuchen nuestras propuestas, escuchen las oportunidades que estamos generando para el país en esta nueva propuesta de gobierno. Poco a poco somos más.



¿Y en particular qué mensaje les envía a los vallecaucanos?



A los vallecaucanos que nos han apoyado, muchas gracias; a los que votaron por nosotros, gracias; gracias a todos, a la zona Pacífica que abrió las puertas de sus casas, de sus corazones para escucharnos y que las sigan abriendo, que nos escuchen, que somos una oportunidad verdadera de cambio para el país.



¿Ahora que con los resultados de la primera vuelta se ve más cercano el camino para llegar a ese rol de Vicepresidenta, ya ha decidido a qué tareas quiere dedicarse?



Desde el principio hablé con el ingeniero Hernández sobre qué esperaba de su fórmula vicepresidencial y me dijo claramente que sea su coequipera, que le ayude en el cierre de la brecha social.



Hemos trabajado en este tema toda la campaña, sobre la educación como un proceso transversal para la transformación de Colombia, de cómo trabajar por los jóvenes, con las mujeres que toman sus propias decisiones, que participan de las decisiones políticas, sociales, económicas del país, que deciden por su futuro, vamos a seguir trabajando fuertemente con él en esto.



Por ahora estamos dedicados a esta recta final e iremos conversando qué es lo más conveniente en ese ejercicio que voy a hacer de acompañarlo en la Presidencia de la República como Vicepresidenta.



¿Cómo celebró su familia, su cuadra, en el barrio La Base, de donde proviene usted?

Hace tiempo no vivimos en La Base. Mis padres festejaron en Cali muy felices, muy en familia, somos muy de familia, muy de compartir en unión familiar. Estuvieron en casa todos compartiendo, siguiendo minuto a minuto los resultados y acompañándome desde allá por videoconferencia. Y aquí mi familia también y mis hijos en Bogotá me acompañaron. Fue una celebración muy familiar, muy de amigos, comunicada con todos nuestros apoyos a nivel nacional, con nuestros amigos rodolfistas que han estado con nosotros.



Esta familia es mucho más grande hoy. A esta familia, como yo les he dicho a los rodolfistas, yo llegué con unos amigos, hoy los amigos se han multiplicado, todos son nuestros amigos rodolfistas.



Usted, al igual que Francia Márquez, sería la primera vicepresidenta afrodescendiente de nuestro país. Eso es un hito en nuestra historia…



Sí, que dos mujeres que somos del Pacífico, que nos ha tocado duro, que hemos estudiado, que hemos salido adelante, que somos trabajadoras, que venimos desde diferentes líneas sirviéndole al país, hoy estemos en este momento histórico es muy valioso, demuestra que nos estamos uniendo en la multiculturalidad y en la diferencia.



Quién es Marelen Castillo

”Marelen Castillo es la mamá de Wilson Andrés y de María Camila, ante todo soy mamá. Tengo una familia desde hace 28 años que quiero mucho, que ha sido mi apoyo fundamental durante toda esta carrera profesional y en estos tres meses, han sido mi base. Es una mujer vallecaucana, caleña, del barrio La Base, hecha a pulso, como somos todos los colombianos, donde le enseñaron que la herencia que le dejaban sus padres era la educación y así ha sido. He estudiado toda la vida, he trabajado, me he formado para que hoy Dios me dé la oportunidad de estar en este momento histórico de Colombia. Una mujer más de Colombia, que estaba sirviéndole al país desde la educación y que hoy sirve desde otro rol. Los colombianos pueden contar conmigo, que tengan la certeza de que voy a trabajar fuertemente por Colombia y al servicio de Colombia”.

Ilustre académica

Es ingeniera industrial de la Universidad Autónoma de Occidente y licenciada en Biología y Química de la Universidad Santiago de Cali.

Magíster en Administración y Gestión de Empresa.