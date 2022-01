¿Qué hacer para bajar la tasa de homicidios en Cali?, la estrategia de las autoridades en 2022

Luego de que el 2021 cerrara con más de mil homicidios en la ciudad de Cali, equivalente a un 13.2 % más en comparación con el 2020, es un hecho que la capital vallecaucana requiere acciones urgentes para mitigar este flagelo, que la posiciona como una de las ciudades con niveles más altos de muertes violentas en el país.



Pese a que los últimos dos meses (noviembre y diciembre), presentaron una leve reducción de este delito con 72 y 87 homicidios respectivamente, frente a 84 y 102 del 2020, no se puede bajar la guardia y la comunidad espera que los esquemas de seguridad implementados durante este tiempo se conserven.



El País consultó diferentes sectores para conocer su opinión al respecto y conocer cuáles son las estrategias y planes que se tienen para reducir los homicidios en la ciudad.



El general Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Mecal, aseguró que “desde agosto del año pasado el Presidente de la República nos puso unas metas para reducir los homicidios a nivel país. Cali es una de las ciudades más afectadas con este tema y la estrategia tiene que apuntar a esa reducción. Por eso es muy importante señalar que los últimos meses tuvimos una reducción en las cifras de homicidios, comparados con el 2019 y 2020, y noviembre fue el mes menos violento después de 19 años”.

"En 2021 se rompe por primera la vez la tendencia de reducción de homicidios que se observaba en Cali desde el año 2012, lo que quiere decir que en 2021 se bajó la guardia" Andrés Felipe Galindo, analista de seguridad.

Igualmente, advirtió que en la ciudad ya se tienen localizadas nueve comunas (3, 6, 9, 13, 14, 15, 18, 20 y 21), que reportan el 66 % de los homicidios registrados en la ciudad y en donde se están realizando trabajos de inteligencia para logar cumplir el objetivo de reducir el índice de muertes violentas en este 2022.



Entre tanto, para el analista de seguridad Andrés Felipe Galindo, el que el 2021 cerrara con una cifra de homicidios más alta que el 2020, no es algo extraño, ya que “el 2020 fue un año atípico y la reducción si se quiere fue más artificial, propiciada por los confinamientos, pero lo más preocupante es que 2021 cierra con más homicidios que 2019”.



Asimismo, añadió que eventos como el Paro Nacional, ayudaron a que los homicidios crecieran en un 60 %, pues “en ese momento el control institucional desaparece porque la prioridad de las autoridades era contener las protestas y se descuidó el control territorial en las zonas más vulnerables al delito”.



Para Galindo, la principal falla está en que “la Administración no ha puesto la seguridad como prioridad. Llevamos dos años de reducción del presupuesto de la Secretaría de Seguridad y para el 2022 el aumento fue solo del 23 %. Al Alcalde no le queda otra que ponerse la camiseta y no seguir perdiendo lo que ya se había avanzado. Cali era la ciudad con menos homicidios en el país hasta 2019 y en este momento somos la ciudad que más los aporta”.

Cali tiene un presupuesto de $80 mil millones, la tercera parte de lo que se destina para ciudades como Medellín y Bogotá.



Las autoridades investigan si el homicidio del comerciante el viernes pasado se debe a venganzas entre bandas de narcotraficantes.

Mirar hacia lo social



El homicidio es un fenómeno que revela la problemática social en la que influyen factores como la falta de oportunidades de empleo y educación y situaciones como la intolerancia.



Por eso, para Andrés Galindo una forma de mitigar este flagelo es iniciar planes de prevención a través de programas sociales y un plan de choque con mayor presencia de la autoridad en los territorios más vulnerables.



“La Alcaldía debe recuperar el control institucional y el Gobierno Nacional debe dejar de ver el problema de seguridad de Cali como problema de un alcalde. En Cali confluyen todas las violencias que hay en el suroccidente del país. Somos una ciudad que está a 30 minutos de los más grandes cultivos ilícitos”, sostuvo el analista de seguridad.



Entre tanto, para el concejal Juan Martín Bravo Castaño, hoy la ciudad no cuenta con una estrategia que se oriente y genere planes a largo plazo y el tema de los homicidios se debe trabajar desde varias perspectivas y no solamente pensando en el aumento y apoyo al pie de fuerza pública.

La ciudad cuenta con 84 cuadrantes dinámicos de vecindario, que buscan fortalecer la participación social en la lucha contra el delito.



“La estrategia debe estar generada desde todas las secretarías, Seguridad, Desarrollo Social para la generación de empleo, integración con cultura, arte, deporte. Se hace necesario ver cómo se genera más empleo en la ciudad, pues cuando hay desempleo hay pobreza y cuando hay pobreza hay violencia. Cali fue la ciudad capital con mayor desempleo en Colombia”, señaló Bravo Castaño.



Aseguró también que para reducir la tasa de homicidios no se puede olvidar el reforzar el tema de la tecnología, ya que en la ciudad hay 1850 cámaras de seguridad, de las cuales 1200 necesitan reparación y mantenimiento.



“El trabajo desde lo social es vital. En Cali la economía está en un 56% informal y el desempleo está por encima del 29%. De ahí que se debe motivar a las empresas para que se queden en Cali y generen empleo. Nos urge una política pública de seguridad con la que se puedan conseguir recursos para invertir en temas sociales”, enfatizó el edil, añadiendo que “actualmente la Alcaldía tiene la estrategia de acción – reacción. Nunca se trabaja el tema de prevención, que es fundamental para reducir la cifra de homicidios”.



De otro lado, David Gómez, líder comunitario del sector de Siloé, dijo que la principal causa de los homicidios es el desempleo. “Falta impacto en los territorios, pues nos quedamos con los ‘proyecticos’ de siempre y ahora que vienen las elecciones los políticos vienen a prometer, pero no a cumplir”.



Sin embargo, destacó que para el final del año, la comunidad se sintió respaldada por la Policía, ya que hubo más presencia de las autoridades y eso ayudó a que redujeran las cifras de homicidios. “Lo que esperamos es que estos esquemas de seguridad se conserven y que la presencia de la Policía no sea solo hasta ahora que pase el puente de Reyes como ha sido siempre. Necesitamos la presencia permanente en el territorio”, puntualizó el líder comunal.

El trabajo de las autoridades



Para las autoridades el primer paso en busca de la reducción de las muertes violentas es determinar con exactitud cuáles son los sitios críticos y establecer cuáles son los dinamizadores que llevan a este delito. En Cali el principal dinamizador es el expendio de estupefacientes, seguido del hurto y los ajustes de cuentas por parte de las estructuras delincuenciales que pelean por la territorialidad en estos sectores de la ciudad.



El general Juan Carlos León, comandante de la Mecal, señaló que en los últimos meses del 2021 se reforzó en la ciudad el plan de cuadrantes outliers que con sus líneas de acción se inició la evaluación de los puntos críticos, las acciones policiales de impacto y la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.



Según explicó el general León, en Cali se tienen 121 de estos cuadrantes, los cuales se dividieron en tres niveles teniendo en cuenta las cifras mensuales: los extremos que son los sitios que presentan entre 13 y 25 homicidios; los atípicos, entre 9 y 12 y los de observación que presentan entre 4 y 8 situaciones. “El trabajo con estos cuadrantes nos arrojó buenos resultados que se vieron reflejados en la reducción de los homicidios en los últimos meses del año. La inmersión en estos sectores nos permitió identificar bandas criminales, sicarios y el incautamiento de armas de fuego, que ya están siendo investigadas”, explicó el comandante de la Mecal.

Puede leer: Así se busca combatir los 'narcoenvíos' que se hacen a través de empresas de mensajería



Igualmente, señaló que la Policía Metropolitana creó una nueva medida de cuadrantes de vecindario, en donde se implementó el plan de micro-cuadrantes, como una estrategia para la contención del homicidio en las zonas más afectadas. “Los policías que trabajan en estos micro-cuadrantes lo hacen de la mano de la comunidad. Ellos tienen la labor de patrullar las zonas, hablar con los vecinos y brindar apoyo. A finales de este mes se les entregará a los uniformados unas bicicletas para que realicen los patrullajes”, indicó el general León, quien puntualizó además que “en la Policía seguiremos trabajando con un despliegue operativo de planes que permitan generar condiciones de seguridad y reducción en las cifras de homicidios este nuevo año”.