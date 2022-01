Pico por ómicron iría hasta febrero, ¿qué hacer para que no colapse el sistema de salud?

El cuarto pico del covid por la variante ómicron podría extenderse hasta la primera semana de febrero, considerando el escenario de hipercontagio que vive el país, la disminución en la inmunidad y el desempeño de las vacunas monodosis.



A esta fecha y según datos de la Secretaría de Salud de Cali, de cada 100 pruebas tomadas entre 40 y 45 salen positivas, lo que evidencia el alto nivel de contagio que se vive en la ciudad.



En Cali hemos tenido 52.412 nuevos contagiados entre el 4 de enero y el 13 del mismo mes, es decir un promedio de 5.241 casos diarios.

Para la directora del Instituto Nacional de Salud, INS, Martha Ospina, “ómicron ha mostrado su rápido crecimiento semanal, pasando en la primera semana de circulación de cero participación a un 6,25%; en la segunda a un 12,1% y a 25% en la tercera semana. La siguiente semana esas estimaciones podrían alcanzar un 50% o más”, dijo.

Lea además: Cifra récord: Colombia reportó 34.923 casos nuevos de covid-19, la más alta de la pandemia

Por lo tanto prever cuándo terminará el cuarto pico es complejo. Sin embargo, Eduardo López Medina, director científico del Centro de Estudios en Infectología Pediátrica, indicó que las experiencias de otros países han demostrado que este pico sube rápidamente, pero también parece disminuir igual. Por lo tanto, existe la esperanza de que, así como está subiendo, cuando empiecen a bajar los casos, lo hagan también de una forma veloz, aunque eso no se puede afirmar aún.



Asimismo, para Juan David Ramírez, microbiólogo y profesor asociado del Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Nueva York, decir cuánto puede durar este pico es muy difícil, particularmente porque ómicron llegó en una época en el país que era Navidad, con celebraciones, carnavales, que puede hacer que el pico, así como ocurrió el año pasado, dure bastante tiempo. Se puede seguir viendo un número alto de casos hasta finales de enero, o incluso mediados de febrero, pero eso va a depender del comportamiento social, explica.



En algunos países en el mundo el pico de ómicron bajó después de 6 semanas, en Colombia, según el INS podría tener 8 a 10 semanas de predominancia.



Por eso, los expertos coinciden en que como lo ha indicado el Ministerio de Salud, lo más importante en este momento es hacer énfasis en vacunación con esquemas completos y dosis de refuerzo para mayores de 50 años y el autocuidado.





Lea además: En Italia cierran discotecas y decretan uso de tapabocas en establecimientos nocturnos

Estrategias en Cali

El temor por una extensión del cuarto pico de la pandemia está relacionado con un eventual colapso del sistema de salud.



Por ahora, la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, dijo que desde la baja complejidad no se ha reportado congestión, aunque en los servicios de urgencias las consultas se han duplicado. “Aún hay disponibilidad de camas en los servicios de baja complejidad donde, hasta este miércoles pasado, la ocupación era del 60%”.



Donde sí ha habido congestión es en la mediana y alta complejidad, sobre todo, en los servicios de urgencias. Además, durante esta semana se ha observado un incremento en la ocupación de hospitalización y UCI.

“A finales de diciembre el porcentaje de ocupación de UCI era del 67 %, 12 % por covid, y hoy está en 76 %, con un 26 % por covid”, manifestó.

​

Por eso, han desarrollando una serie de estrategias de contención hacia las UCI, como los puntos polivalentes, donde se realizan tomas de pruebas, especialmente a personas sintómaticas respiratorias, población de alto riesgo y con esquema incompleto de vacunación.



La Secretaría de Salud ha cruzado la base de datos con las EPS, de las personas positivas en los últimos tres días, para identificar las de alto riesgo e iniciar teleasistencia con ellas.



Adicionalmente, en coordinación con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) Cali y Valle, están trabajando todo el tema de desescalamiento de los pacientes de la mediana a la baja complejidad o de la alta a la mediana complejidad, para evitar que colapse el sistema de salud y se pueda dar respuesta desde todas las instituciones de salud.

Las estimaciones del Municipio es que el pico por ómicron no supere las cuatro semanas como ocurrió en otros países y que hacia finales de enero disminuya la transmisión, pero no así la derivación a hospitalización y UCI, que estaría bajando a principios de febrero.

En la capital vallecaucana se han aplicado tres millones de vacunas, con un 79 % de cobertura de una dosis, 59% en segunda dosis y un 29 % de cobertura de tercera dosis en población mayor de 50 años.

Lea además: Preocupan contagios de covid-19 en personal de salud: cifra podría superar el 40 %

Presión sobre los servicios de salud

El emergenciólogo, Jorge Revelo, coordinador de Urgencias de la clínica Versalles, expresó que tuvieron una gran presión sobre la consulta de respiratorio a principios de enero, sobre todo de pacientes jóvenes.



Gracias a los convenios con varias entidades, la mayoría de ellos fueron redireccionados al nivel 1, lo que evitó congestiones.



​“Esto no ha sido en ningún momento comparable con los picos anteriores, de hecho hoy podemos decir que no hemos tenido que abrir, ni tenemos áreas de expansión, porque todavía la red de salud no está saturada".



Pero, destacó que en UCI sí ha habido un mayor ingreso de pacientes no vacunados, por lo que hizo un llamado a la gente a inmunizarse ya que la evolución clínica es totalmente diferente para una persona que está vacunada a la que no lo está.



“Lo que debe seguir persistiendo es el autocuidado y la vacunación, es la única manera de combatir esta pandemia", reiteró.



De otro lado, John Sandoval, coordinador de Urgencias del Hospital Universitario del Valle, HUV, explicó que desde el 1 al 27 de diciembre el promedio de pacientes era entre dos y cuatro diarios, la mayoría negativos, pero con síntomas respiratorios, mientras las hospitalizaciones fueron una o dos durante casi todo el mes.



Sin embargo, desde el 28 de diciembre la atención se incrementó en promedio entre seis y ocho pacientes, que debían ser hospitalizados entre 24 y 48 horas. El 20 % de ellos resultaba positivo para covid.

Pero lo que llamó su atención, fue que entre el lunes y miércoles último, recibieron tres pacientes no vacunados que requirieron intubación y UCI.



“Hay dos preocupaciones, la primera la atención que se ha venido aumentado entre la última semana de diciembre y las dos primeras de enero en los niveles 1 y 2; y la segunda, la afectación del personal asistencial que llevó a que la primera semana de enero tuviéramos alrededor de 150 trabajadores incapacitados, 50 % de ellos positivos y el otro 50 % negativo pero con síntomas", precisó.

Lea también: Establecimientos abiertos al público deberán pedir vacunación completa a sus trabajadores

Sandoval confirmó que en la red pública han tenido que doblar el personal para atender los pacientes, situación que también se registra en algunas clínicas privadas que tienen atención de EPS y pólizas.

Entonces, aunque los servicios de urgencias no han colapsado, sí han tenido una demanda muy importante estas dos últimas semanas, enfatizó.



La población pediátrica tampoco escapa al hipercontagio. La gerente médica de la Clínica Infantil Club Noel, Luz Myriam Claros Giraldo, dijo que durante los primeros 12 días de enero comparado con el mismo período del año anterior, hubo un incremento de enfermedades respiratorias del 58 %.



Igualmente, el 69% de los pacientes atendidos son menores de 5 años y aproximadamente un 20 % de ellos tiene enfermedades de base. Con respecto a covid, cerraron noviembre con 10 pacientes positivos, en diciembre con 28 y en los 12 primeros días de enero tenían 81 pacientes, de los cuales 8 derivaron a UCI.



Según el director de Epidemiología y Demografía de Minsalud, Julián Fernández, ómicron es quizás el virus respiratorio más contagioso conocido por el ser humano.