Moove it, la compañía de desarrollo software que eligió a Cali para extender su mercado

Fue hace 15 años cuando Martín Cabrera, Ariel Ludueña y Conrado Viña fundaron Moove It, la compañía de desarrollo software que llegó a Cali para continuar generando impacto a través de la tecnología.



Moove It, creada en Uruguay en 2006, es una empresa dedicada a la consultoría, diseño y producción de proyectos digitales de gran relevancia, que trabaja junto a compañías de servicios médicos y financieros, así como de streaming y comercio electrónico.



La compañía, que desarrolla proyectos comerciales y sociales, no solo ha sido reconocida como una de las 30 mejores empresas por 'Great Place To Work', sino que además, ha trabajado con grandes marcas como Disney, Unilever, Hulu, TabulaRasa, Ripple y Shopify.



Con relación a los proyectos en los que han contribuido, se destaca el ser la empresa que estuvo detrás de la llegada de Disney+ a Latinoamérica, de haber sido quienes se encargaron del desarrollo e implementación de las suscripciones de este servicio de streaming en Suramérica.



Desde sus inicios, sus fundadores han buscado ampliar su presencia en el continente y actualmente están presentes en Uruguay, México, Perú, Chile, Argentina, Guatemala, Colombia y Estados Unidos, donde se encuentra la gran mayoría de sus clientes.

Martín Cabrera, Ariel Ludueña y Conrado Viña, fundadores de Moove it. Jorge Orozco - El País

Ariel Ludueña se encarga del marketing, Martín Cabrera es quien se ocupa de las tecnologías y estrategias, mientras que Conrado Viña es quien tiene el rol comercial de Moove it.

Moove it se toma Cali

En 2019 Martín, Ariel y Conrado decidieron ampliar su presencia en Latinoamérica y Cali fue la ciudad elegida para consolidar su empresa en Colombia.



"En Cali encontramos un gran talento y muy buenas universidades; hemos logrado establecer una marca más consolidada y crecer el equipo. Acá hay mucho talento oculto que no está descubierto y que creemos nosotros podemos llegar a hacerlo, entre otras cosas, por eso elegimos esta ciudad", comenta. Martín Cabrera, Chief Technology Officer y Board Member de Moove It.



Con relación a lo que se ha logrado en la capital del Valle desde el momento en que decidieron que esta sería su sede principal en el país, Ariel Ludueña, Chief Executive Officer y Board Member de Moove It asegura que se ha logrado una relación recíproca en la que "nosotros le aportamos a la ciudad una visión global del sector tecnológico y Cali nos aporta talento, una mirada diferente a lo que hacemos".



En Colombia Moove it cuenta con más de 30 colabores, la meta es ampliar la oficia de Cali y recibir más talento de todo el país. Jorge Orozco - El País

Agrega, además, que otra de las razones para decidirse por Cali fue que en la ciudad encontraron la posibilidad de tener un grupo selecto de personas conectadas académicamente, así como de tener la oportunidad de trabajar con universidades y organizaciones tecnológicas para establecer vínculos.



"Cali ha sido una buena elección; quizás hay personas que necesitan ser entrenadas en algunas tecnologías o idiomas, pero nos ha impactado que se mantiene la cultura del profesionalismo y del trabajo", dice Ariel

Actualmente los colaboradores de Moove it trabajan de manera remota desde diferentes ciudades del país.

Rock & Tech by Moove it

El pasado 10 de noviembre se llevó a cabo en Cali 'Rock & Tech by Moove It', un evento en el que los fundadores y colaboradores de la compañía dieron detalles de la historia y actualidad de la empresa.



"Con este evento buscábamos ratificar nuestra presencia en Cali, recordarle a la ciudad que queremos concentrarnos en un grupo selecto de gente que esté bien conectada académicamente. Queríamos transmitir nuestra cultura de profesionalismo y de la exigencia que requiere trabajar con grandes clientes", indica Martín Cabrera.



En una noche de celebración realizada en un espacio acogedor con aforo limitado y en la que hubo presencia de amantes de la tecnología y el rock, Martín, Ariel y Conrado revelaron cuáles son los planes a futuro de la empresa en el país.



Según destacaron, entre los planes a desarrollar en la capital del Valle están el seguir trabajando en la formación de personas que le contribuyan no solo a la compañía, sino también a la ciudad y a su crecimiento tecnológico.



Este 10 de noviembre se realizó 'Rock & Tech by Moove it', un evento en el que se revelaron detalles de la historia de la compañía. Jorge Orozco - El País

"El objetivo es seguir creciendo, tener un equipo de al menos 80 personas el próximo año; vamos a desarrollar programas de capacitación para ayudar a que gente que tiene el talento pueda complementarse, esa estrategia nos va ayudar a seguir creciendo en Cali", asevera Conrado Viña, Partner y Board Member de Moove It.



De acuerdo con lo manifestado, los fundadores de Moove It tienen planeado ampliar su presencia en Cali y Colombia el próximo año, además de que buscarán mejorar la oficina que actualmente tienen en la ciudad, que está ubicada en Zonamerica.



"Queremos seguir basando nuestro proyecto y presencia en Cali, estamos enfocados en esta ciudad, pero seguiremos buscando talento en toda Colombia porque nuestras oficinas son un lugar de encuentro al que no vamos todos los días", concluye Conrado Viña.