¿Ya tiene la suya? 'fiebre' por conseguir la nueva moneda de $10 mil se extendió por toda Colombia

La moneda conmemorativa del Bicentenario del sacrificio de Policarpa Salavarrieta, sigue siendo todo un éxito en las ciudades principales del país, pues en las distintas urbes, miles de colombianos se dieron cita desde muy tempranas horas de la mañana para adquirir dicha unidad.



Así lo han dejado ver los videos e imágenes que andan rondando en redes sociales, donde en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, las filas se extendían por varias cuadras cercanas al Banco de la República.



Es de recordar que la moneda conmemorativa de “La Pola” está disponible al público desde el 10 de enero de 2023 y solo hay 20.000 unidades disponibles en toda Colombia, por esta razón es que los ciudadanos han decidido hacer dichas filas.



"Llegue a las 7 a.m. y me demoré más de dos horas en adquirir la moneda, pero valió la pena, porque es una pieza que exalta la historia de nuestro país y de tan pocas unidades, yo soy afortunada en tenerla", señaló Sonia Hoyos, una de las adquisidoras de esta unidad en Cali.



Por su parte, cerca e dos mil personas llegaron a la Tesorería del Banco de la República, en el centro de Bogotá, donde algunos llegaron desde las 3 de la mañana con tinto en mano, de esta manera poco a poco la fila se hacía más larga pues todos tenían un mismo objetivo: obtener la nueva moneda.



“Escuché que a partir del 10 de enero el Banco de la República pondría en venta la moneda de diez mil pesos conmemorativa de Policarpa Salavarrieta, yo soy coleccionista y me interesa la compra por importancia a nivel numismático porque van a ser solo 200 mil unidades y por el tema histórico”, agregó Alejandro.



"En Bogotá, filas de cuatro cuadras por una moneda de diez mil pesos conmemorativa de La Pola", señaló vía Twitter, Óscar Rueda.



Además, cabe mencionar que en Cali, Medellín y Barranquilla el horario para comprar estas monedas es de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. y en Bucaramanga de 7:30 a. m. a 1:30 p. m., en el caso de Manizales y Honda, atenderá de lunes a viernes en los horarios de 09:00 a. m. a 11:30 a. m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m., en agencias culturales.

Filas de cuatro cuadras por una moneda de diez mil pesos conmemorativa de “La Pola”. A mediodía @callmejuanda nos cuenta la historia por @NoticiasRCN pic.twitter.com/RrurhiW01H — Óscar Rueda (@oscarmrueda) January 11, 2023