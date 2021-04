Vuelos desde Leticia, Amazonas, serán abiertos desde el 1 de mayo

angela marcela alvarez

Si las personas no cumplen con los requisitos establecidos no podrán realizar su viaje.

Desde el 1 de mayo se reanudarán los vuelos comerciales desde Leticia, capital del Amazonas, hasta el resto del país. 2021.



Esta apertura se da teniendo en cuenta que una alta proporción de residentes del casco urbano de Leticia ya cuenta con al menos la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 y los casos de contagio han ido disminuyendo, dijo el Ministerio de Salud.



"En Amazonas, particularmente en la ciudad de Leticia, donde la seroprevalencia proyectada es muy alta, llevó al Comité Asesor en su

última sesión, a recomendar esta apertura de vuelos", explicó Julián Alfredo Fernández Niño, director de Epidemiología y Demografía del Minsalud.



Esta apertura incluye varios requisitos para las personas que viajen desde Leticia a otros destinos nacionales, como la presentación del carné de vacunación con las dos dosis, que hayan pasado al menos 15 días desde la segunda dosis y que todos los pasajeros mayores de 2 años de edad, presenten una prueba negativa de antígenos para covid-19 tomada en las 48 horas antes del viaje.



Por su parte, el carné de vacunación será un requisito del cual sólo podrán ser exceptuados aquellas personas que, por convicciones propias y residentes de Leticia, no hayan querido vacunarse.



“En el caso de esas personas tendrán que hacer un aislamiento preventivo de por los menos 7 días en un hotel designado por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, en donde se les realizará una prueba a la llegada y otra a los 7 días”, indicó Niño.



Explicó que este aislamiento obligatorio se hace con el fin de que las personas que no están vacunadas minimicen el potencial impacto que podría tener que viajen infectadas con el linaje P1 de covid-19.



Estas medidas se están evaluando de acuerdo a la evolución de la propagación del linaje P1 en el resto del país.



“Consideramos que la combinación entra vacunación, reducción de la

transmisión observada, los requisitos de pruebas de antígenos, el carné de vacunación, más el aislamiento preventivo en los casos en que sea necesaria, contribuyen a que este impacto potencial se pueda controlar”, afirmó el director.



