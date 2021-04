Leticia, Amazonas, ya vacunó a más del 90 % de su población: Minsalud

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dio a conocer que en Leticia, capital de Amazonas, ya está vacunado contra el covid-19 más del 90% de la población.



Desde el mes de febrero se adelanta en el cinturón amazónico colombiano un cerco epidemiológico que permita disminuir el riesgo de la presencia de la cepa brasileña P1 del covid-19, razón por la cual se unificaron las etapas y se adelantó una vacunación masiva en la región.



Según Ruiz, a pesar del avance en Leticia existe todavía cierto nivel de contagio, puesto que algunas personas que fueron vacunadas adquirieron el virus entre el periodo de tiempo de la primera y la segunda dosis.



“Leticia está vacunada prácticamente por encima del 90 %. En este momento todavía hay un cierto nivel de contagio porque hay personas que se vacunaron y resultaron con la enfermedad”, afirmó el ministro.

Por eso, el ministro recordó a la población que la inmunidad de la vacuna no se da inmediatamente, sino que se va generando en el transcurso de los días, prácticamente entre los días 14 al 28 tras la aplicación de las dosis.



Ruiz enfatizó en que se continuará vigilando la situación epidemiológica de Leticia, teniendo en cuenta que próximamente terminará el periodo de aplicación de segundas dosis en la región.



“Estaremos analizando mucho el caso de Leticia para saber cuál es el nivel de afectación que puede haber por covid-19, dado que la ciudad ya termina su periodo de segunda dosis y estará prácticamente vacunada en su totalidad”, afirmó.



Ruiz también anunció que hoy se realizarán dos vuelos humanitarios de Bogotá hacia Leticia y de Leticia hacia Bogotá con aproximadamente 180 personas, los cuales se harán con la ayuda del Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Colombiana.



Por otro lado, el ministro se refirió a la cepa brasileña del covid-19 y a la circulación de nuevos linajes en el país, por lo que afirmó que el Instituto Nacional de Salud mantiene el análisis de la situación de las cepas por medio de su red de laboratorios en genómica, y afirmó que a excepción de Leticia, no se han reportado nuevas cepas.



“Obviamente es muy difícil esperar que no haya circulación de nuevos linajes del covid-19 en Colombia, dado que la cepa está prácticamente en toda Sudamérica. Lo que estamos buscando aquí es reducir la velocidad de llegada con medidas como las que se tomaron de generar bloqueos epidemiológicos para reducir contagio al resto del país”, enfatizó el funcionario.



Ruiz afirmó que las medidas tomadas contra esta cepa han generado efectos benéficos en otras ciudades, aplazando la posibilidad de la llegada de la nueva variante del covid-19.



“En la medida que surja información sobre nuevas cepas circulantes, las estaremos informando al país”, reiteró el ministro.