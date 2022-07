Video: aficionados de Darío Gómez intentaron ingresar por la fuerza al cementerio en Medellín

Cientos de manifestantes empezaron a cantar “Nadie es eterno en el mundo” una vez vieron llegar la caravana fúnebre con los restos de Darío Gómez. Familiares y amigos del fallecido cantante de 71 años se reúnen en la iglesia Santa Gema para despedir al Rey del Despecho, en el occidente de Medellín.



“Darío Gómez es de la tierra. Es paisa. Por él me aguanto la lluvia. Él nos enseñó que con el despecho también se puede vivir la vida. El que no esté aquí es porque nunca tuvo un desamor, hay que despedirlo con la canción que él quería: Nadie es eterno“, le contó el fanático Raúl Giraldo a El Colombiano.



5:20 p.m.

Después de que un grupo de fanáticos de Darío Gómez intentó ingresar, por la fuerza, al cementerio Campos de Paz el Esmad tuvo que intervenir con gases lacrimógenos. Hacia las 5:20 p.m. de este sábado el parte es de tranquilidad.





“La gente alcanzó a llegar hasta la puerta y derribaron las vallas, pero ahora el parte es de tranquilidad. El tema de orden público está controlado”, relató uno de los asistentes a este evento fúnebre.



El Esmad está al interior del campo santo para evitar más altercados. Las honras fúnebres del Rey del Despecho todavía no comienzan, algunos familiares quedaron por fuera y están intentando ingresar por accesos alternos.



#AEstaHora se registran disturbios en la entrada del cementerio Campos de Paz, en Medellín, en donde finalmente será inhumado el cuerpo del cantante Darío Gómez. Aficionados intentan ingresar por la fuerza. Uniformados del Esmad hacen presencia en el lugar. pic.twitter.com/jAJPQPLOfG — El País Cali 📰 (@elpaiscali) July 30, 2022



4:48 p.m.

Algunas personas intentaron ingresar al cementerio y el Escuadrón Móvil Antidisturbios tuvo que intervenir para normalizar la situación.



“La gente tira botellas y piedras, se están metiendo a la fuerza al cementerio”, relata uno de los asistentes al evento fúnebre. El Esmad responde con gases lacrimógenos.



4:40 p.m.

El cuerpo del Rey del Despecho ya fue trasladado al cementerio Campos de Paz. Detrás de él ingresan familiares. El cuerpo del cantante será recibido con música y una calle de honor.



4:24 p.m.

Cientos de manifestantes están a las afueras del cementerio Campos de Paz a la espera de la llegada del Rey del Despecho. En el lugar hay presencia de uniformados del Esmad para garantizar la seguridad. “Darío, Darío, Darío”, es el grito, al unísono, de los seguidores del cantante antioqueño.



“Siempre sentí a Darío Gómez como parte de mi pueblo. En mi pueblo bebía con sus canciones cuando sentía desamor. Me da mucha tristeza que él se fuera. Estoy aquí desde las 9:30 de la mañana”, relató el seguidor, Arcángel Sánchez.



La caravana está detenida a las afueras del campo santo.



4:05 p.m.

El cementerio Campos de Paz estará cerrado hasta este domingo a las 6:30 de la mañana. Sin embargo, los aficionados del Rey del Despecho se subieron a los árboles para alcanzar a ver algo de la despedida. La caravana fúnebre se acerca al campo santo.



3:40 p.m.

El cementerio Campos de Paz cerró desde ayer a las 6:00 p.m. de este viernes para alistar la última morada del Rey del Despecho. Cinco agrupaciones de mariachis de la ciudad tienen la responsabilidad de entonar las canciones que a Gómez más le gustaban.

“Desde pequeño crecimos con esa música, él nos deja un legado muy bonito. Seguiremos haciendo su música. Nos tocó acompañarlo el día de su muerte, nos hubiese gustado tocar con él en vida”, dijo Fredy Pérez, uno de los mariachis que rendirá homenaje al cantante en Campos de Paz.



Los mariachis tocarán “Nadie es eterno”, “La Tirana”, “Ángel perdido” y “Esta navidad no es mía”.



3:21 p.m.

Terminó la eucaristía en la iglesia Santa Gema. Al cierre de la ceremonia dos de sus nietas tomaron el micrófono para dedicarle unas palabras a su fallecido abuelo. Hubo un minuto de silencio. A las afueras sus fanáticos aplaudieron.



3:11 p.m.

“Mi padre está al lado del creador. Él ya no canta con Los Legendarios, ahora tiene como compañía el canto celestial. Fue mi padre, amigo y confidente. Gracias. El legado de Darío Gómez será eterno”, Walter Gómez Pineda, hijo de Darío Gómez



3:00 p.m.

Mientras transcurre la misa en la iglesia Santa Gema de Laureles, algunas familias aguardan en la Villa de Aburrá por el paso de la caravana fúnebre.



El recorrido irá por la avenida la 80 hasta llegar a Campos de Paz, estará acompañada por funcionarios de tránsito, la policía y un carro de bomberos hará las veces de sonido para que el público escuche las letras del cantante de San Jerónimo, Antioquia.



2:35 p.m.

“Nos hemos congregado esta tarde para hacer memoria de la vida de Darío Gómez y todos vamos a llegar a una misma conclusión: lo único que tengo para con él es gratitud”, dijo el sacerdote al abrir la misa.



“Nadie es eterno en el mundo” y “Sobreviviré” son algunas de las canciones que entonan los seguidores del Rey del Despecho que se reúnen a las afueras de la iglesia Santa Gema.



2:15 p.m.

Inició la misa para despedir al Rey del Despecho. Al interior de la iglesia Santa Gema solo están los familiares y amigos más cercanos del cantante, unas 100 personas. A las afueras se reunieron unas 500 personas que aguardan el final de la ceremonia para ir hasta el cementerio Campos de Paz.



2:00 p.m.

La caravana con el cuerpo de Darío Gómez arribó a la iglesia Santa Gema, de Laureles, hacia las 2:00 p.m. de este sábado. A las afueras del espacio religioso hay cientos de seguidores.