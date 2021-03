¿Vacuna de AstraZeneca mantendrá su autorización en Colombia?, esto dice el Invima

Álvaro José Carvajal Vidarte

A propósito de la preocupación por la decisión de más de una decena de países europeos de suspender el uso de la vacuna contra el covid-19 de Oxford y AstraZeneca, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, se pronunció sobre la situación de este biológico en el país.



El instituto aseguró en un comunicado que si bien el fármaco aún no ingresa a Colombia, "hace seguimiento permanente a través de la Red de Farmacovigilancia y está en contacto con las agencias regulatorias de los países europeos, donde se han reportado los eventos adversos, para que, en caso de ser necesario, se adopten las medidas a que haya lugar".



"En 15 días sabremos si la vacuna de AstraZeneca se puede o no usar", ahondó el director de la entidad, Julio César Aldana, en entrevista con Caracol Radio.

Autorización de emergencia en Colombia

El instituto recordó que el uso de emergencia de la vacuna fue autorizado el pasado 23 de febrero, "la cual está condicionada a la información que provean los estudios clínicos en curso y el comportamiento durante su aplicación en Colombia y en el mundo".



Indicó que revisó la información sobre el inmunizante disponible a la fecha, a raíz de la suspensión preventiva en algunos países por el reporte de "eventos tromboembólicos y otras afecciones relacionadas con los coágulos sanguíneos durante su aplicación".



"Luego del intercambio de data frente al comportamiento de este medicamento biológico, se evidencia que las medidas sanitarias aplicadas en diferentes países europeos son temporales y preventivas, a la luz de las situaciones nacionales propias en el marco del uso de la vacuna y los eventos adversos reportados", informó el instituto.



Añadió que el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia de la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, inició una investigación de eventos tromboembólicos en la que preliminarmente se determinó "que el número de estos casos no pareciera ser superior a los que se observan usualmente en la población general".



Cabe recordar que la vacuna de AstraZeneca llegará al país por dos mecanismos: uno, el acuerdo bilateral entre el Gobierno y la farmacéutica por 10 millones de dosis; y dos, la negociación multilateral Covax.

Piden que no se suspenda su uso

El uso del biológico ha sido suspendido en países europeos como Suecia, Alemania, Francia, Italia, España, Eslovenia, Portugal, Letonia, Holanda, Irlanda, Noruega, Dinamarca, Austria, Islandia y Bulgaria; además de Indonesia, en Asia, Congo, en África, y Venezuela, en América Latina. Tailandia, que había tomado una decisión similar, retomó la vacunación este martes.



La Organización Mundial de la Salud, OMS, se reúne este martes para examinar si la vacuna es segura, aunque actualmente sigue recomendando su uso.



Por su parte, la EMA aseguró que "no hay pruebas" de supuestos efectos negativos del preparado farmacéutico.



"A día de hoy, no hay pruebas de que la vacunación haya causado estas afecciones. No han aparecido en los ensayos clínicos y no figuran como efectos secundarios conocidos o esperados", aseguró Emer Cooke, directora ejecutiva de la agencia.