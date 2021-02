Uribe insiste al Gobierno en "intervención preventiva" a EPM

Álvaro José Carvajal Vidarte

El expresidente de la República, Álvaro Uribe, le insistió al Gobierno Nacional que tiene los mecanismos legales para que desde ya haga una vigilancia especial a Empresas Públicas de Medellín, EPM, ante el mal gobierno corporativo que se le está dando.



El fin de semana, el jefe del Centro Democrático había dicho que era necesario incluso que el gobierno pensara en la “intervención”, a lo cual el propio presidente Iván Duque salió al paso y sostuvo que por ahora no hay ninguna causal para que se proceda a intervenirla, por el contrario estimó que el remedio es peor que la enfermedad.



Uribe sostiene que “el gobierno dice que no hay causas de intervención, nadie le ha pedido la toma de la empresa, pero sí hay un riesgo claro de que le puedan bajar la calificación, eso le haría un daño enorme a Colombia”.

14/15 EPM Hay intervenciones preventivas como la mayor observancia por parte del Gbno Nal y de la Superintendencia que pueden evitar la toma de posesión que no sería deseable. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 10, 2021

Para el jefe del Centro Democrático, hay un artículo de la Ley 142 o Ley de Servicios Públicos que no sólo incluye las causales de intervención, sino que se puede hacer una vigilancia para ver que las normas del gobierno corporativo no se están incumpliendo.



Para el exmandatario hay suficientes razones para que el gobierno atienda esta situación de manera previa, porque entre otras EPM tiene una deuda superior a los 27 billones de pesos y el 75 % de esos pasivos es con organismos internacionales.



“Se lo pedimos como ciudadanos de Medellín, que el gobierno no demerite riesgos y que ejerza una observación de vigilancia riguroso sobre EPM”, concluyó el exmandatario.

