Una vez más estará cerrada la vía alterna en el sur del Cauca, la clausura será hasta el martes

El Ministerio de Transporte anunció que desde este fin de semana (4 y 5 de febrero) hasta el próximo martes 7 de febrero, la ruta alterna a la vía panamericana en el sur del Cauca, estará cerrada.



Se debe anotar que el corredor funcionará este viernes 3 de febrero hasta las 6:00 de la tarde en sentido norte-sur, es decir de Popayán a Pasto.



Las autoridades indicaron que la ruta estará cerrada hasta el 7 de febrero a las 7:00 de la mañana, con el objetivo de seguir las labores de ampliación y mantenimiento sobre la vía.



A su vez, José Rodrigo Astaiza, secretario de Infraestructura del Cauca, indicó que esperan que este sea el último cierre del corredor.



Además, precisó que la idea es que se puede habilitar el paso a vehículos de carga con un peso mayor a las tres toneladas.



“La restricción no es un capricho, sino porque en algunas curvas, dada la longitud de los vehículos, no alcanzan a cruzar y se quedaban atascados. Esperamos que se pueda dar paso a vehículos de mayor peso”, señaló el funcionario.



Por último, se debe resaltar que el corredor víal será habilitado el martes en sentido sur - norte, desde las 7 a.m. hasta las 7 p.m. Mientras que el miércoles 8 de febrero se habilitará para el sentido norte - sur sobre el mismo horario.