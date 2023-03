"Una estafa a Bogotá": Claudia López arremete contra Gobierno Petro por quitarle 1.500 policías

Este jueves 23 de marzo la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, denunció que el Gobierno Nacional le quitó a la capital colombiana 1.500 policías que habían sido capacitados con recursos del distrito. La mandataria calificó como una "estafa" el que le hayan quitado uniformados a la ciudad, luego de que estos fueran entrenados con dinero del bolsillo de los bogotanos.



Según lo dicho por López, la Alcaldía de Bogotá había llegado a un acuerdo con el entonces gobierno de Iván Duque mediante el cual se inició un proceso para formar a 3.000 policías. Sin embargo, el ahora Gobierno de Gustavo Petro se llevó 1.500 uniformados a otras regiones del país.



"Me parece una estafa a Bogotá y lo quiero denunciar. Con sus impuestos Bogotá pagó la formación de 3.000 policías, llegaron 1.500 en 2021 y en 2022 los otros 1.500 y cómo les parece que ya se llevaron 1.500”, dijo la alcaldesa.



“Ya no tenemos 3.000 policías más, tenemos solo 1.500. Bogotá no puede seguir gastando los impuestos de los bogotanos en la Policía Nacional que debería financiar el Ministerio de Defensa para que además nos tumben, nos hagan una trampa de llevarse los policías que tenían que quedarse en Bogotá. Así es imposible", agregó.



En total, en la capital colombiana operan 17.000 policías, pero según la alcaldesa la ciudad necesita 23.000 para continuar combatiendo la inseguridad.