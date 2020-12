Un adulto mayor y un niño de 6 años murieron durante inundaciones en Nariño

Erika Mantilla

Un niño de 6 años y un adulto mayor perdieron la vida durante las inundaciones registradas el pasado fin de semana en Barbacoas y Roberto Payán, municipios de Nariño.



Según el informe preliminar de la emergencia, el adulto fue localizado por organismos de socorro en una vivienda de la vereda Coscorrón donde vivía solo.



Por ahora, no han determinado su identidad. Indicaron que por el repentino aumento del nivel del río Telembí, esta persona quedó atrapada en el interior de la casa, localizada a 20 minutos del casco urbano de Barbacoas.



La otra víctima es Deyby Alexander Bolaños, un niño cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en zona boscosa de la vereda Loma Linda. Al parecer, la noche del jueves se presentó una inundación y los allegados del menor perdieron su rastro.



En la zona se mantiene la alerta porque sigue aumentando el nivel de los ríos Telembí, Saunde, Ispi, Piri, Patía Viejo, Patía, razón por la que tampoco no ha sido posible tener un reporte preciso de daños y víctimas.



"No tenemos el consolidado el número de familias damnificadas por el desbordamiento de Río Telembí, ya que la mayoría de veredas afectadas se encuentran retiradas y la conectividad es mala", señaló Celso Efrén Cabezas Bastidas, Coordinador Municipal de la Oficina de Gestión del Riesgos y Desastres de Barbacoas.



El funcionario también dijo que es un riesgo "exponer a las personas que hacen el censo puesto que en la zona hacen presencia Grupos Armados Organizados Residuales".

