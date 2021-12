Tres líderes que batallaron contra la pandemia en Cali, Valle y Colombia

Fernando Ruiz, el ministro de Salud de Colombia, se ha convertido sin proponérselo en uno de los expertos en cuanto a manejo de pandemias y epidemias en todo el mundo.



A sus 63 años (nació en Bogotá el 31 de octubre de 1958) ya ha enfrentado tres: primero, el chikunguña, en 2015, cuando hacía parte del gobierno de Juan Manuel Santos como viceministro de Salud. Después, en 2016, enfrentó el zika. Y desde 2020, ya como ministro de Salud, lidia con la pandemia del nuevo coronavirus. “Es que soy muy de buenas”, bromeó alguna vez en una rueda de prensa.



Ruiz se ha destacado por diseñar estrategias novedosas para hacerles frente a las epidemias, “que sabemos que van a llegar, pero no cuándo ni por dónde”. Para conjurar el zika y el chikunguña, por ejemplo, puso en marcha un plan al que llamó la ‘Vuelta a Colombia’. Consistía en giras para llegar lo más pronto posible a los municipios de más alto riesgo.

En el caso del nuevo coronavirus, diseñó, juntó a un equipo de especialistas, el Prass: Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible. El objetivo es lograr la detección y el aislamiento oportuno de los contactos de los casos sospechosos de covid-19, y así desacelerar el contagio. Ello, sumado a las restricciones a la movilidad, los avances en el plan de vacunación, entre otras medidas, han permitido que el país fuera catalogado a inicios de este diciembre como uno de los mejores en el mundo en cuanto al manejo de la pandemia.



Según el índice de resiliencia frente al manejo del covid-19 del portal Bloomberg, Colombia ocupa el puesto 14, cuando llegó estar penúltimo: 52 entre 53 países.



“Yo creo que la vacunación nos está distrayendo, porque se pensó que con la vacunación los riesgos pasaron, y estamos equivocados. Debemos mantener el distanciamiento físico, el uso del tapabocas, el lavado de manos”.

María Cristina Lesmes.

Hasta el 13 de diciembre pasado, entre primeras y segundas dosis, en el departamento se habían aplicado 4.908.657 vacunas.



“Es importante entender cómo ha avanzado el Plan Nacional de Vacunación, el resultado es bastante satisfactorio y queremos felicitar a las ciudades que han alcanzado el 70 % de inmunizados con el esquema completo, como San Andrés y Providencia, Pereira, Leticia, Barranquilla y Puerto Carreño, pero sabemos que no es suficiente: ya no debemos conformarnos con el 70 %, debemos enfocarnos en llegar al 90 %.



Tenemos que llegar a las fiestas de fin de año con la población mayor de 50 años protegida con dosis de refuerzo y la mayoría de la población con primeras. Entramos en un mes muy complejo y difícil, la gente está en modo fiesta, reuniones, y se juntan dentro de las viviendas”, comentó el Ministro.



Cuando termine el actual Gobierno, ya lo anunció, Fernando Ruiz se dedicará a escribir las memorias de la pandemia del covid.



Fernando Ruiz es médico y máster en Economía de la Universidad Javeriana. También hizo un máster en Salud Pública y Salud Ocupacional en Harvard School of Public Health, en Boston, y es doctor en Salud Pública egresado del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Fue director científico del proyecto del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer, consultor del sector salud para el Banco Mundial, y dirigió el proyecto y la puesta en marcha del primer Centro Integral para la Atención del Cáncer en Latinoamérica.



Aunque, por supuesto, para enfrentar al covid, no ha estado solo. En el Valle del Cauca cuenta con dos de las funcionarias más destacadas en el manejo de la pandemia. Se trata de María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del departamento, y Miyerlandi Torres, la secretaria de Salud de Cali.



En el caso de “la doctora Lesmes”, como todos la llaman en el edificio de la Gobernación, tiene fama de que nunca falla en sus pronósticos sobre el curso de los contagios. Gracias a los modelos matemáticos, ha logrado anticiparse para tomar medidas a tiempo, aunque no a todos les haya gustado, como decretar el toque de queda en el Valle a inicios de enero, o la prolongación de medidas como el pico y cédula.



Es una gran comunicadora, además. La doctora Lesmes puede anunciar una terrible noticia y sin embargo transmitir serenidad. Y es coherente entre lo que dice en público y lo que hace en privado. En su oficina siempre están abiertas las ventanas para que circule el aire, una de las medidas de prevención contra el nuevo coronavirus que intenta recordar en cada entrevista. Jamás permite que alguien esté cerca suyo sin tapaboca. Y cada que entra a un recinto cuenta a las personas; si el número supera el aforo permitido, se sale. “Podemos hacer muchas cosas sin ponernos en peligro, basta seguir las recomendaciones de bioseguridad”, dice.



Uno de los éxitos del Valle en el manejo de la pandemia está en el seguimiento en la detección de los casos positivos a tiempo. Entre el 4 y el 10 de diciembre pasado, el 59% de los casos positivos activos pudieron ser rastreados. En el 86% de los casos se logró comprobar que las personas estaban en aislamiento y el 70% había iniciado la vacunación. Según el reporte de histórico de rastreo de casos positivos, desde que se inició la estrategia en agosto de 2021, se ha logrado contactar al 75% de las personas que tenían covid.



En cuanto a Cali, la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, y su equipo de trabajo, han puesto en marcha diferentes iniciativas para que ese 35% de ciudadanos que aún no se vacunan lo hagan. Además de los megacentros de vacunación, se están llevando los antídotos hasta las casas de los caleños, las empresas, e incluso se puso a rodar una ‘Chiva vacunadora’.



“Principalmente las personas de estrato 1 y 2 que viven en el oriente y zona de ladera son quienes hacen parte de ese 35% de la población que aún no se ha vacunado contra el covid-19 ni con una dosis. Así que debemos entender cómo llegarles de una manera innovadora, amigable y cercana”, dice Miyerlandi Torres, quien obtuvo el Premio Alta Gerencia por su gestión pública frente a la pandemia.