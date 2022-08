Tragedia en Santander: Vaca rodó por una montaña y embistió a mujer embarazada

Se conoció la trágica historia que vive una familia en una zona rural de Bucaramanga, Santander, donde una mujer, que tenía siete meses de embarazo, perdió a su bebé luego de que una vaca rodara aproximadamente tres metros por un terreno empinado e impactara fuertemente contra ella.



Este hecho se registró el pasado martes 9 de agosto, cuando la pareja de esposos se encontraba recogiendo café en una finca donde trabajan.



"Ella quedó gravemente herida. Estaba trabajando recogiendo café, ambos cumplíamos con nuestras labores diarias; cuando miré hacia arriba, vi que algo golpeó, ahí se vino la vaca y le cayó encima a mi esposa. Le afectó primeramente el hígado, después le partió la pierna y en el hospital perdió el bebé", le dijo Didier Fabián Vera, esposo de la mujer, en diálogo con Semana.



La mujer fue auxiliada por la comunidad de la zona y fue trasladada al Hospital Universitario de Santander, donde lamentablemente perdió al bebé.



De cuerdo con el esposo, su hijo, a quien iban a llamar Miguel, murió por causa del fuerte impacto. "Debido a que su hígado se perforó, perdió mucha sangre, lo que no permitió que circulara para los pulmones del bebé, que finalmente murió por el golpe, dijeron los médicos", contó Didier.



Ahora, mientras la mujer sigue hospitalizada y recibiendo tratamiento psicológico, la madre de la afectada cuida a los otros dos hijos menores de edad de la pareja de esposos, en la vereda Capilla Baja, en zona rural de Bucaramanga, donde residen.



"Ella se está recuperando, aún tiene mucho dolor. También le tienen que hacer una transfusión de sangre, no se la han realizado, supuestamente hoy se iba a llevar a cabo ese procedimiento, pero no se pudo finalmente porque el tipo B+ que es ella, está escaso", le dijo a Semana Ledis Albarracín, madre de la mujer.



Además, aseguraron que apenas este lunes 22 de agosto fue sepultado el bebé , 15 días después de su muerte, porque la familia no tenía los recursos económicos para llevar a cabo el proceso.



"A las 3:00 de la tarde fue el sepelio; estamos muy tristes por lo ocurrido. Didier no ha podido ir a trabajar porque él se queda cuidándola por las noches, y en el día vengo yo al hospital", dijo Ledis.



Además, Vera aseguró que el sepelio también se dilató porque en Medicina Legal se demoraron en entregar el cuerpo del bebé. "Se retrasó por la necropsia, finalmente se solucionó y pudimos velarlo en la funeraria San Pablo y luego llevarlo al Cementerio Central. Lo que me dijeron los médicos es que murió por el golpe", concluyó.