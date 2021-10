Temblor de 4,4 grados sacudió Popayán y localidades vecinas

Hasta el momento no se registran daños materiales ni personas heridas, luego del sismo de magnitud 4,4 reportado esta tarde, con epicentro en el municipio de Sotará.



Tampoco se registraron réplicas ni afectaciones en otros municipios del departamento, donde también vivieron este fenómeno geológico.



El sismo se sintió con fuerza en Popayán. Habitantes de Piendamó, Morales, Timbío, Cajibío y El Tambo informaron que en estas localidades también se sintió este sacudón de la tierra.



“Que susto tan bárbaro, me acordé cuando el terremoto, cuando tenía 13 años de edad me tocó vivir esa tragedia y eso se me vino a la memoria, por eso salí corriendo al sentir que se me movía el piso”, relató Sandra Jimena Paz Cardona, residente del conjunto Bloques de Moscopán.