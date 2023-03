¿Suspenderán diálogos de paz con el ELN? Esto respondió el jefe negociador del Gobierno

El jefe de la delegación del Gobierno Nacional negociadora con el ELN, Otty Patiño, aseguró que hasta el momento no tienen pensando levantarse de las conversaciones y reiteró que esta podría ser la peor decisión que pudieran tomar.



“Por más cosas que ocurran, incidentes, podemos hacer y por supuesto es una petición para que el país entero, porque lo peor que se puede hacer es suspender los diálogos cuando ocurren estos hechos”, expresó Patiño.



Luego: “Seguimos insistiendo en el diálogo, la propia vicepresidenta en la clausura del diálogo del segundo ciclo dijo no nos paremos de la mesa, le pidió a la delegación que no nos fuéramos a parar de la mesa de negociación de diálogos, además es lo justo”.



Aunque el jefe negociador reconoció que era complicado detener este tipo de situaciones cuando no hay un cese bilateral acordado, Patiño aseguró que se deberá exigir que este se acuerde lo más pronto posible.



“Hay una serie de hostilidades contra la población civil porque bueno, ellos dirán que no se ha firmado un cese al fuego, entonces si no hay cese al fuego, pues dirán que acciones militares propiamente dichas serían inadmisibles”, explicó Patiño.



El jefe negociador defendió y destacó el actuar de la Fuerza Pública y aseguró que este tipo de hechos afectan la institucionalidad y la confianza.



“Pero por supuesto frente a una delegación del Gobierno donde participan militares y los militares han demostrado su compromiso con la paz, hacer estos hechos lacera profundamente la confianza de la institucionalidad toda”, explicó.



Finalmente, Patiño le envió un mensaje al ELN frente a la negociación que vienen adelantando y pactando con el Gobierno.



“Se debe crear un clima de confianza donde las armas valgan menos y las palabras valgan más. Entre más acciones militares y hostigamientos hagan, la voz de los delegados va a ser menos confiable", afirmó.



Las tensiones entre las partes nuevamente se aumentaron después de que el grupo armado cometiera un ataque en contra de un pelotón del Ejército Nacional en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, que dejó nueve uniformados fallecidos y, al menos, 10 más heridos.