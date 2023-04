Suspenden a Orlando Petro, juez que le otorgó la libertad al hijo de 'La Gata'

La Comisión Nacional de Disciplina judicial suspendió por tres meses sin derecho a remuneración a Orlando José Petro Vanderbilt, juez quinto de ejecución de penas de Barranquilla.



Petro fue el responsable de la polémica decisión de ordenar la libertad a Jorge Luis Alfonso López, alias ‘El Gatico’, hijo de la condenada Enilce López, alias ‘La Gata’ por ser facilitador de paz.



Sin embargo, esta no fue la única decisión polémica emitida por este juez de la república. En octubre del año 2021, Petro también ordenó el beneficio de reclusión domiciliaria para alias ‘El Gatico’, a pesar de estar condenado a 29 años de prisión por el delito de homicidio agravado y concierto para delinquir.



Por las irregularidades cometidas por el juez, el 15 de octubre de 2021, el entonces ministro de Justicia, Wilson Ruiz, envió una carta a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en la que reprochaba la decisión de ordenar la detención domiciliaria a López por presuntos graves problemas de salud, cuando aparentemente no eran tan graves para tomar esa decisión.



Según expresó la Comisión, las dos concesiones que dispuso Orlando José Petro, en favor de Jorge Luis Alfonso López, presuntamente sin el cumplimiento de los requisitos legales, pueden configurar la comisión de una falta disciplinaria gravísima o grave.



En lo que respecta a la sanción, la decisión dejó en claro que “dejar al disciplinable en su cargo puede generar que aquel reitere la comisión de una falta disciplinaria, dado que en dos oportunidades concedió beneficios en favor de un sentenciado. Existen serios elementos de juicio que permiten establecer que podría reiterar las faltas”.



Esta decisión se dio luego que el proceso llevará más de dos años en investigaciones sin resoluciones, por lo que la magistrada y presidenta de la Comisión solicitará poder preferente ante el caso y tomar las respectivas decisiones.



La presidenta de la Cndj puso en tela de juicio las investigaciones que se estaban llevando a cabo en el Atlántico y que duraron tanto tiempo sin respuestas.



“Este caso lo tenía nuestra seccional del Atlántico y no había hecho ninguna investigación, pese a que enviamos irregularidades iniciales en 2021. Eso nos lleva a plantearnos qué está pasando en el Atlántico en todas las jurisdicciones, porque hay quejas de todo lado”, expresó.