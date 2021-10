¿Somos 50 o 55 millones de colombianos? La fuerte controversia entre Dane y Registraduría

Una enorme controversia provocaron las declaraciones de Alexander Vega Rocha, registrador Nacional del Estado Civil, quien afirmó que las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, no son confiables, pues los colombianos somos más de 55 millones y no 50 como lo asegura esa entidad.



Vega aseguró que el Dane "baja" el número de ciudadanos que hay en municipios como Soacha, en donde hizo sus declaraciones de este jueves.



“Las bases de datos del Dane no son confiables frente al registro civil que tiene Colombia y la Registraduría. No es posible que en municipios como en Soacha le pongan menos población a lo que realmente tienen. Los alcaldes deben hacerse valer, cuenten con la Registraduría”, afirmó Vega Rocha.



El registrador también aseguró que está dispuesto a entrar en debate con Juan Daniel Oviedo, director del Dane, y con el Gobierno Nacional para hablar sobre las transferencias que le hacen a los municipios, que según Vega, no concuerdan con la realidad de las poblaciones de las ciudades.



“Al país no hay que decirle mentiras, cómo explican que en el Dane somos 50 millones de colombianos, y en la Registraduría, en el registro civil somos 55 millones, donde están los otros cinco millones de colombianos, claro, unos debieron haber emigrado, pero donde está el resto”, enfatizó Vega en sus declaraciones.

La acusación generó malestar por parte del Gobierno. En declaraciones a varias emisoras de radio, Oviedo afirmó que el censo del Dane se hace con base en información confiable y un trabajo científico por parte de los funcionarios de la entidad y Vega no tuvo en cuenta que el número de colombianos que hay en el país no se puede calcular con base en los registros de nacimiento, porque hay factores como la migración que modifican ese número.



Oviedo reconoció, sin embargo, que el censo del año 2018 no podrá ser utilizado legalmente para los próximos comicios electorales debido a que el Congreso de la República no aprobó el proyecto de ley que legalizaba dicho censo, el actual vigente es el de 1985.



“Estamos radicando el proyecto de ley 222 de 2021 que se encuentra en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, para dar un marco legal a todas las estadísticas en donde quisiéramos que el censo de población y vivienda de 2018 sean oficializados y tenidos en cuenta como fuentes de información para todas las decisiones”, aseguró el director del Dane en la entrevista.



Refiriéndose a las próximas elecciones, Oviedo explicó que el censo electoral sale de las cédulas inscritas ante la Registraduría Nacional.



“No todas las personas que se mueren en el país aparecen registradas como fallecidas en el Registro Nacional del Estado Civil y nosotros hemos hecho llegar esa información a la Registraduría para que depure esas cifras”, concluyó el director del Dane.