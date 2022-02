Solicitud de 'Otoniel' de acogerse a la JEP no frena su proceso de extradición

La solicitud que hizo este jueves Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, para ser aceptado como “tercero civil” en la Jurisdicción Especial para la Paz, no afecta su proceso de extradición.



Así lo explica el abogado y presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, quien dijo que en este caso no se trata de una admisión formal a la JEP, porque él no cumple el requisito de haberse sometido dentro de los términos legales, ni haber interrumpido la actividad delictiva en el año 2017.



“Entonces lo que él pretende es dar información a la JEP, y es en esa condición en la que él participaría como un tercero, pero pues eso no impide en absoluto la posibilidad que sea extraditado ni mucho menos investigado o juzgado por la justicia ordinaria”, explicó Bernate.

Lea también: Condenan a 40 años de cárcel a 'Mono Clinton', cabecilla del ELN



En el documento de acogimiento, ‘Otoniel’ confiesa su complicidad con el general Leonardo Barrero Gordillo, excomandante de las Fuerzas Militares, quien esta semana fue vinculado con la organización que ayudó a consolidar al ‘Clan del Golfo’ en Nariño, por la que fueron capturados el coronel (r) del Ejército Harry Leonardo Gómez Tabares, excomandante del Batallón Boyacá; y el coronel (r) del Ejército Róbinson González del Río, entre otros militares.



Es importante recordar que ‘Otoniel’ ya ha declarado en la JEP, en donde dijo que a él no lo capturaron sino que se entregó en donde por convicción propia se quitó la camisa y decidió ir donde estaban un cabo y cuatro soldados, preocupado porque le respetaran la vida.



‘Otoniel’ también ha estado declarando en la Comisión de la Verdad, donde su abogado denunció que este jueves la Policía suspendió la diligencia de manera abrupta, y el organismo de Justicia Transicional pidió garantías.