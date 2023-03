Servicio militar seguirá siendo voluntario para las mujeres: Corte Constitucional

La Corte Constitucional determinó que el servicio militar seguirá siendo de carácter voluntario para las mujeres en Colombia.



Esta decisión del alto tribunal se da luego de decidir sobre una demanda que aseguraba que el servicio militar debía ser obligatorio para las mujeres y así evitar la discriminación del sexo femenino en temas de seguridad y actuar contra las brechas de género.



Según se expresa en la decisión de la Corte Constitucional, el acceso voluntario al servicio militar por parte de las mujeres se explica en la necesidad de que se enfoquen en el acceso a estudios superiores o el ingreso al mercado laboral, igualmente a atender la situación especial de violencia que han padecido en el conflicto armado.



Lea además: Sancionan a abogado que ofrecía dinero para cambiar testimonios en un proceso judicial



“La voluntariedad en sí misma, refuerza sus garantías constitucionales a escoger profesión u oficio y al libre desarrollo de la personalidad”, expresa la decisión.



Se determinó que esta no es una decisión, no se consagra en un estereotipo de género, tanto que cualquier cambio que se piense realizar, sea bajo las bases de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de escoger profesión u oficio, términos acordes con el principio de progresividad.



No obstante, la Corte deja en claro que la obligatoriedad de prestar el servicio militar para ambos sexos será en aquellos casos donde las circunstancias del país lo exijan y así lo determine el Gobierno Nacional.



Adicionalmente, los magistrados también hicieron referencia a las mujeres transgénero, acotando que deben ser tratadas de la misma manera que las mujeres cisgénero, “por lo que frente a ellas se predican el conjunto de razones y motivos que justifican la distinción de trato dispuesta por el Legislador para efectos de la prestación del servicio militar”.



Lea aquí: ¿Qué pasa si Avianca y Viva Air no aceptan las condiciones de Aerocivil para su integración?



Cabe recordar que el pasado 1 de febrero de 2023, más de mil mujeres se presentaron voluntariamente a los distintos distritos militares para prestar su servicio militar, en una jornada histórica que no sucedía hace 30 años en Colombia.



Tan exitosa fue la convocatoria que el mismo director de reclutamiento del Ejército, teniente coronel Alexander Rojas, expresó su sorpresa, porque “no esperábamos un impacto tan grande y hoy nos encontramos con una masiva presentación de mujeres que desean prestar su servicio militar de manera voluntaria. Nos han sorprendido, porque inclusive tienen más ganas que los hombres”.