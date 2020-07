Senador Eduardo Pulgar dice que Alex Char, exalcalde de Barranquilla, intentó sobornarlo

Alejandro Cabra Hernandez

En su columna de opinión de éste domingo, titulada “Índice y pulgar”, publicada en el portal www.losdanieles.com, el periodista Daniel Coronell, reveló un audio en donde el senador del Partido de la U, Eduardo Enrique Pulgar, asegura que en el año 2016 el entonces alcalde de Barranquilla, Alex Char, le ofreció la suma de 5000 millones de pesos para que votara en la elección de procurador general de la Nación, por la candidata María Mercedes López.



Hace una semana el mismo periodista en su columna reveló la grabación en la que el senador Pulgar intentó hacer un soborno al entonces juez de Usiacurí, Atlántico, Andrés Rodríguez, para ayudar a Luis Fernando Acosta, con una tutela, por un trámite en la Universidad Metropolitana del Atlántico.



Lea también: “Los mayores de 70 fuimos ubicados en el ostracismo social”: Rudolf Hommes



En esta ocasión, Coronel señala que Pulgar pasó de sobornador a sobornado, y relata cómo en la misma grabación con el juez Rodríguez, el senador le cuenta cómo a el exalcalde Char le ofreció esa multimillonaria suma de dinero para que le quitara el respaldo al entonces candidato Fernando Carrillo, hoy procurador general.



En el audio, con el que acompaña su columna, se oye decir a Pulgar que: “A mí Alex Char me ofreció cinco mil millones de barras, para que yo me le torciera al procurador general y me fuera a votar con la vieja… Cinco mil millones de barras… Y le he dicho al man: No… Y yo me quedé con Carrillo”.



Incluso hay otro audio, en donde Pulgar expresa que dudo en mantener su postura con Carrillo: “No joda, ¿qué te voy a decir? Son cinco mil barras y yo lo pensé. ¿Sí me entiendes? Eso es un resto de plata. Un billete. Para hacer un edificio. Yo te lo digo para que tú sepas… y lo rentas y vives toda la vida de eso… Ahora yo dije, me encerré en un cuarto, y dije: es la única forma en que la gente me conozca, como un tipo… como soy… como un tipo íntegro y serio”.



Finalmente, el periodista Coronell asegura que habló con el exalcalde de Barranquilla Alex Char, quien le aseguró frente a lo dicho por Pulgar en el audio que: “Por Dios, hasta dónde hemos llegado. Esto es una locura. Eso no es cierto. ¡Qué locura! Obviamente ese era un debate que nos importaba a todos pero yo no me metí. Yo estaba de alcalde. Eso es una total falsedad. Por Dios”.