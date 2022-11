Mucha incertidumbre rodea el primer vuelo de Colombia hacia Venezuela que estará a cargo de la aerolínea estatal Satena y que está previsto para despegar mañana 9 de noviembre a las 07:50 a.m. saliendo de Bogotá y aterrizando en Caracas.



“Es el primer vuelo internacional operado por Satena, a bordo de una aeronave Embraer ERJ145, con capacidad para 50 pasajeros, quiénes tendrán la posibilidad de viajar desde Colombia a Venezuela vía aérea después de muchos años”, expresó el presidente de Satena, brigadier General Óscar Zuluaga.



Le puede interesar: Último eclipse lunar total hasta 2025 será este martes: así puede verlo en Colombia



Además, la aerolínea confirmó que a partir del 28 de noviembre Satena dispondrá la ruta Barranquilla - Caracas.



Frente a ese primer vuelo, desde Egipto, en medio de la COP 27, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, aseguró que la aerolínea colombiana no tiene la capacidad en su flota para hacer vuelos directos entre Colombia y Venezuela.



“Se abren los cielos con Venezuela y Satena podría cumplir un papel, hay que ver cómo, porque el equipo que tiene Satena no puede hacer vuelos directos Bogotá-Caracas, pero es un buen principio y el cielo hay que abrirlo a todos los países del mundo”, expresó Leyva en declaraciones.



Lea además: "Es un día muy esperado": MinTransporte sobre reactivación de vuelos Caracas-Bogotá



Por eso mismo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que la aerolínea buscará cubrir esa ruta adquiriendo dos aviones de 180 pasajeros como mínimo.



“Sobre esta ruta se requiere tener aviones de por lo menos de 180 pasajeros para que sea una ruta rentable, el propósito es que este itinerario se cumpla. Serían dos aviones, siempre en estas operaciones se requiere que haya un avión de reserva, para cubrir las eventualidades que se puedan presentar”, expresó Velásquez en declaraciones.



Frente a la ruta con Barranquilla, Velásquez afirmó: “Esta Barranquilla – Caracas que si puede ser cubierto por los aviones de Satena que es de 50 pasajeros y se está buscando adquirir los aviones necesarios. Es decir, esa ruta se va a cubrir, lo que se requiere es tener los aviones apropiados”.



Después de un poco más de un mes de reabrirse las fronteras entre los países vecinos, este lunes 7 de noviembre se dio el primer vuelo entre Colombia y Venezuela que provino de Caracas a Bogotá liderado por la aerolínea venezolana Turpial Airlines.