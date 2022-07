Transcurridas las primeras horas de la alarma en que se encuentra San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por el paso de la tormenta tropical Two, el archipiélago enfrenta fuertes vientos, mientras que las autoridades locales reiteraron que el toque de queda está vigente y por el momento hay normalidad.



De acuerdo al reporte del Ideam, la onda tropical “se mantiene como Potencial Ciclón Tropical Two con una probabilidad del 90 % de formación de tormenta tropical dentro de las próximas 36 horas, desplazándose hacia el oeste a una velocidad aproximada de 30 km/h, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y una presión mínima central de 1005 hPa”.



Lea también: Corte Suprema revocó orden de arresto contra el presidente Iván Duque



Indica el Ideam que se “mantiene el aviso por probabilidad de formación de tormenta tropical” y que en coordinación con el National Hurricane Center, se mantiene el aviso por tormenta tropical, “lo que indica alta probabilidad de que, sobre el occidente del mar Caribe colombiano y el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los cayos los vientos tengan fuerza de tormenta tropical, equivalentes a intensidades cercanos a 65 km/h el día de hoy, viernes primero de julio. Se espera que el sistema continúe desplazándose a través del Caribe colombiano, por lo cual se mantiene aviso de tormenta tropical para la isla de San Andrés”.



La funcionaria y el gobernador de ese departamento, Everth Julio Hawkins, estuvieron durante toda la noche en un puesto de mando unificado monitoreando el comportamiento del fenómeno.



De acuerdo al reporte entregado por el gobernador Julio Hawkins, los isleños han acatado el toque de queda que se extenderá hasta las 6:00 p. m. de este viernes, y reportó que continúan las lluvias, pero hasta el momento no se han registrado afectaciones.



El Ideam mantiene activa la sala de crisis en donde se realiza un monitoreo permanente y detallado de los diferentes parámetros meteorológicos. Igualmente se indicó por el Ideam que “desde la llegada del sistema y durante su tránsito desde la península de La Guajira hacia el occidente, se ha observado avance de bandas nubosas y precipitaciones intensas en amplios sectores del centro y sur de la región Caribe, así como precipitaciones en algunas ciudades especialmente hacia el Litoral. En las últimas horas en sectores del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los cayos se han registrado condiciones nubosas con lluvias entre moderadas a fuertes, tormentas eléctricas, vientos de 13 nudos (23.4 km/h) y rachas de 21 nudos (39 km/h) aproximadamente, como también olas con alturas significativas”.



La alerta climática se mantendrá durante las próximas horas para los sectores de la zona continental y costera de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, así mismo, en el golfo de Urabá,

norte de Chocó y Antioquia, áreas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con precipitaciones de variada intensidad en algunos casos acompañadas de tormentas eléctricas, rachas de

vientos y posibilidad de vendavales.



También se espera lluvias fuertes en sectores del norte de la región Andina asociadas a las bandas nubosas de este potencial sistema ciclónico, por lo que se debe estar atentos a las posibles afectaciones por las fuertes lluvias con probabilidad de crecientes súbitas, inundaciones y deslizamientos de tierra.



Le puede interesar: Covid-19: se registraron 100 fallecidos en todo el país durante la última semana por el virus

Recomendaciones para la comunidad

• Estar atentos durante las próximas horas a los comunicados e información emitida por el Ideam y

las demás autoridades locales y municipales de emergencia.

• Atender las indicaciones y recomendaciones de las entidades de control, organismos de emergencia

y de respuesta.

• Por lo tanto, se recomienda estar atentos a las posibles afectaciones por las fuertes lluvias con

probabilidad de crecientes súbitas, inundaciones y deslizamientos de tierra.