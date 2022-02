Revelan audios que vincularían al senador Laureano Acuña en presunto fraude electoral

El escándalo por el caso de la supuesta compra de votos en el Atlántico no se detiene. Las protagonista principal es la excongresista y hoy prófuga de la justicia, Aida Merlano, quien en sus testimonios ante la Corte Suprema de Justicia, ha salpicado a las poderosas casas políticas de los Char y los Gerleín.



Este miércoles, se conoció un nuevo audio en el que se menciona al actual congresista Laureano Acuña, conocido como “El Gato Volador”.



A través de su cuenta de Twitter, el abogado de Merlano, Miguel Ángel del Río, reveló un audio del pasado mes de noviembre que comprometería al senador Laureano Acuña, quien milita en el Partido Conservador y quien además, es miembro del comité de ética del Senado.



El audio publicado por Del Río, de dos minutos y veinte segundos, según el abogado, ocurrió en medio de una sesión del Congreso, cuando Acuña conversaba con Edison Massa, candidato a la Cámara de Representantes por el partido Vamos Juntos.

En la grabación se escucha a ambos congresistas hablar sobre la presunta compra de 70.000 votos en el Atlántico en estas elecciones.



“Quiero hacer la campaña con tranquilidad mi hermano. Yo lo que quiero que entiendas viejo Massa es que el Atlántico es más costoso que cualquier departamento. Ya es el momento también de ponernos a sacar cuentas. Porque yo también tengo mi techo. Yo también tengo mis compromisos por fuera que no puedo dejar tirados. Bien sea que vaya con quien vaya, contigo en el Atlántico, tengo la tranquilidad que no nos van a derrotar. Yo por fuera voy a hablar con unos alcaldes directamente y ponemos unos voticos al Negro Martínez (inaudible) o al que sea”, dice Acuña.



En otro momento del audio se escucha en la conversación de Acuña: Yo al final le puedo decir al alcalde: “vota por mí, mi hermano, o una Cámara que tengo acá para que te ganes un billetico, y con esa platica lo pones a votar y yo me desenredo de este. Los manes lo que quieren es ganarse su platica. Los manes van a coger los tres concejales de ahí (…) sus amigos para ellos después tomar, pero ellos al final tienen que dar de su cuenta su bocado, a revisar qué es lo que tenemos que movilizar en el Atlántico, pa’ poder cuadrar 70.000 votos. Mínimo tenemos que comprar 70.000 votos, de ahí nos vamos empujaos”.



Posteriormente, se escucha: “Eso está claro, 70.000 votos y yo no quiero hacer una campaña loca. Vamos a coger y vamos a zonificar, unos 150.000 o 200.000, para después decir: apenas van 140.000. Si nosotros vamos a hacer una campaña (…) vamos a coger municipio por municipio y vamos a decir: en Lauraco vamos a poner 800 votos. Que vamos a poner qué Fulana, y qué Fulana vamos a sentarla acá. ¿Ustedes nos pueden recoger 800 votos? Sí, nosotros podemos recogerles 800 votos. Les vamos a pagar eso y de ahí juro (…) no nos podemos bajar. Porque usted sabe que se jode esta mondá”.



‘El Gato Volador’ inició su actividad en el barrio ‘La cuchilla de Villare’, ubicado en el occidente de Barranquilla, su primer trabajo fue de mochilero, según un informe del periodista Daniel Coronell. Es una la unidad básica de la industria de la compra de votos en Barranquilla, es quien da la plata y trata de conseguir un recibo de quien vendió su voto.



Las indagaciones contra Acuña se dieron en el marco de una indagación preliminar que se adelanta desde junio de 2020 en contra del senador y expresidente del Congreso Arturo Char, hermano de Alejandro Char, en la que se compulsaron copias en contra Arturo y 16 personas más, entre ellas, el senador Laureano Augusto Acuña Díaz.