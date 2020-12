Registraron 50 muertes violentas en el Colombia durante la celebración de Navidad

Erika Mantilla

En Colombia se registraron 50 muertes violentas en las últimas 24 horas cuando se llevó a cabo la celebración de Navidad, en medio de diversas restricciones implementadas para evitar contagios de covid-19, según el reporte entregado este viernes por la Policía Nacional.



La cifra es la más baja de los últimos 17 años, de acuerdo con el histórico de la institución.



Por eso, las autoridades han calificado el comportamiento de los colombianos durante la Nochebuena como ejemplar y aseguran que se lograron importantes reducciones en los índices de criminalidad.



En medio de una celebración atípica por la pandemia resaltaron la conciencia ciudadana y el cumplimiento del protocolo de bioseguridad, así como las medidas del toque de queda y la ley seca.



Según las autoridades, este año hubo 40 muertes menos que en el 2017, y 14 menos que en el 2019. Sobre las causas, detallaron que ocho de los casos se registraron en medio de riñas, mientras que las otras son objeto de investigación.



También indicaron que se registró una reducción de 38 % en actos de intolerancia.



No para el uso de la pólvora



De acuerdo con el reporte preliminar del Instituto Nacional de Salud, INS, en el país se reportaron tres casos de quemados por pólvora en la noche del 24 de diciembre, ellos se encuentran en Tolima y Nariño.



Cerca del mediodía de este viernes, la Secretaría de Salud de Cali informó que en la ciudad no se registraron lesionados por este motivo.



A su vez, la Policía Nacional informó que fueron incautados 196 kilos de material pirotécnico, en distintas regiones del país.



Adicionalmente, anunciaron el decomiso de 920 botellas de licor adulterado o de contrabando, avaluadas en $3'952.584.



La Policía Nacional también dijo que realizó 89 capturas por diferentes delitos e intervino 398 fiestas ilegales, de las cuales 244 corresponden al 24 de diciembre y 154 al 25 de diciembre.



Entre los comportamientos contrarios a la convivencia más reportados por las autoridades están el porte de armas cortopunzantes, las riñas y el irrespeto a la autoridad. especialmente en Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín.



La Dirección de Tránsito y Transporte indicó que se presentaron 24 siniestros viales lo que significó una reducción del 25 % frente a la noche de Navidad de 2019, cuando se reportaron 32 accidentes.



En estos accidentes, murieron cuatro personas (tres motociclistas y un peatón) y al parecer no estuvieron asociados con el consumo de bebidas embriagantes.

