Recuperaron camioneta que le habían robado a la Directora del Sena Atlántico 

En una rápida acción de las autoridades, en las últimas horas fue recuperada la camioneta que la noche del viernes 14 de abril le fue hurtada la directora de la regional del SENA Atlántico, Jacqueline Rojas, por tres sujetos que la asaltaron enfrente de una farmacia ubicada en la carrera 65 con calle 98, al norte de Barranquilla.

El comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Jorge Urquijo, dijo que una vez recibida la denuncia de parte de la funcionaria del SENA, “nuestros investigadores se pusieron en contacto con ella y de inmediato se inició una búsqueda por toda la ciudad. Después de varias horas se pudo encontrar el vehículo en el barrio Las Nieves de Barranquilla”.



Sostuvo que la oportuna labor colaboración de la ciudadanía fue fundamental para que la camioneta fuese encontrada sin daños. “La rápida acción de nuestras unidades judiciales obligó a los presuntos delincuentes a dejar abandonado el vehículo en vía pública, pero con las placas cambiadas”.



El vehículo fue hurtado bajo la modalidad de atraco y el comandante de la Metropolitana indicó que “en estos momentos los responsables están siendo ubicados con el fin de identificarlos plenamente y posteriormente colocarlos a disposición de las autoridades competentes”.



Jacqueline Rojas, agradeció la oportuna reacción de las autoridades. “La misma noche del atraco personal de la Sijín me visitó y le entregamos detalles de lo ocurrido. Por fortuna la Policía dio con el paradero del vehículo. Ya lo vimos, pero tenemos que esperar que se dé todo el trámite judicial para que me lo entreguen. También agradecer a todos los medios, a la ciudadanía, que replicaron el mensaje del hurto y gracias a eso se pudo rescatar. Gracias a todos, nuevamente”.



Es la tercera vez que saltan a la directora del SENA Atlántico, la primera vez le hurtaron un carro, en la segunda le tocó tirarse de un taxi que unos tipos intentaron atracarla. Ella se libró, pero no su compañero, quien fue despojado de sus pertenencias. Y esta última, donde, además del robo de la camioneta, le despojaron de sus documentos y joyas que llevaba puestas. Estas últimas no han sido recuperadas.