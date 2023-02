Reconstrucción de Mocoa ha sido prácticamente una segunda tragedia: Contralor

Las labores de reconstrucción de Mocoa, Putumayo, después de seis años de la avalancha que arrasó con la ciudad siguen estancadas, al punto de que algunas de ellas tienen un atraso de hasta cinco años.



“A mi si me parece muy triste tener que decirle al país que prácticamente la segunda tragedia ha sido el proceso de reconstrucción de Mocoa. Es inconcebible que prácticamente esto este absolutamente en las mismas circunstancias o peor”, señaló el contralor Carlos Hernán Rodríguez desde esa ciudad del sur del país.



El contralor denunció que las obras de protección y mitigación de riesgos en los cauces de ríos y quebradas, las cuales son las más importantes y prioritarias, no han sido terminadas.



Esto quiere decir que no se han iniciado las obras correspondientes a la zona alta de los Ríos Mulato y Sangoyaco y de la Quebrada Taruca, consideradas como robustas e indispensables para el funcionamiento integral y adecuado de todo el sistema de mitigación de riesgos crecientes y avalanchas, a pesar del riesgo latente.



Estas obras presentan un retraso acumulado de 4 años y 9 meses, porque estaban programadas para ser entregadas en marzo del 2022 y hoy siguen inconclusas. Su valor inicial estaba estimado en 120.000 millones de pesos, pero su valor final podría ser superior a los 200.000 millones.



¿Cómo avanzan el resto de las obras

Según el reporte entregado por el contralor Rodríguez, las obras del proyecto de Vivienda SAUCES II presentan un avance de apenas el 11,7%, e incumplimientos reiterados del contratista, que podrían ocasionar hasta cinco años de atraso.



“Ya vamos a completar seis años. Nos dicen que para tal fecha iban a entregar tantas casas, que para tal otra otras tantas y hasta ahora nada, ya van a completar cuatro meses y por acá nadie esta trabajando”, contó a Colprensa Yohana Gómez, quien resultó damnificada en esta tragedia.



En este sentido, esta mujer que es cabeza de familia denunció también, que las casas que están entregando tienen grietas, humedades y huecos en los techos.



Por su parte, otra mujer que resultó damnificada en esta tragedia, pero que prefiere mantener en reserva su nombre por su seguridad, contó que durante estos años solo les han mentido.



“Nos tienen con pañitos de agua tibia, que si que ya nos van a entregar, pero es una gran mentira. Solo han entregados unas pocas y son 904 personas que están esperando una vivienda. Entonces nos toca pagar arriendo y seguir adelante luchando, porque uno tiene que mantener la familia”, relató. Además, reveló que algunas personas de esta comunidad están siendo amenazadas por reclamar sus derechos.



Algo similar sucede con las obras del megacolegio de Mocoa, pues estas no han sido terminadas y además tienen un costo superior al inicialmente presupuestado, por lo que podrían tener un atraso en su entrega de aproximadamente tres años y dos meses, si es que prontamente logran conectar adecuadamente los servicios públicos definitivos de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica.



En cuanto a la construcción de la nueva plaza de mercado de la ciudad, el avance es tan solo del 9% y presenta un atraso acumulado de 5 años y 3 meses. Su valor inicial era de 6.000 millones y ahora supera los 23.0000.



Frente al acueducto, la Contraloría reveló que, aunque los contratos previstos para la reconstrucción y mejoramiento del Sistema de Acueducto están terminados, su entrega tuvo un atraso acumulado de cuatro años y tres meses, respecto de lo previsto inicialmente.

Por último, la construcción de un nuevo Centro Penitenciario para Mocoa con capacidad de 800 internos, que estaba previsto para terminarse en marzo 30 del 2020, hoy no tiene ni estudios, ni diseño ni lote. Su atraso acumulado podría llegar a ser de 5 años, si es que finalmente se cumple la fecha de terminación estimada de marzo 31 de 2025.



Ante este grave panorama el contralor requirió al Gobierno Nacional y, particularmente, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para que, en su calidad de gerente del Programa de Reconstrucción de Mocoa, prontamente gestione lo necesario y suficiente para que todas estas obras se inicien, ejecuten y terminen adecuadamente y a la mayor brevedad posible, para así preservar la vida.



“Yo quiero hacer un llamado al director de la Unidad de Gestión del Riesgo, sin pretender responsabilizarlo ni mucho menos de lo que está pasando, pero considero que ya van casi seis meses y ya es oportuno que se hubiese hecho presente aquí de manera directa, para que se realice un diagnóstico de cómo se va a abordar este problema”, concluyó el contralor.