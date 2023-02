¿Carrera mínima a $24.000? La respuesta del líder de los taxistas por debate de plataformas de transporte

Este miércoles, Hugo Ospina, líder gremial de los taxistas, aseguró que las aplicaciones móviles de transporte han traído distintos problemas para el país y cuestionó la situación actual de los conductores 'amarillos' respecto a su seguridad social.



“En Colombia, el señor presidente Juan Manuel Santos le delegó a Germán Vargas Lleras el problema de las plataformas. Hoy sacaron la Ley 1753 y se habló por primera vez de plataformas tecnológicas de transporte; el decreto 2297; la resolución 2163″, mencionó Ospina, en diálogo con La W.



Por lo anterior, el líder gremial agregó que al amparo de esas normas, cerca de 24 plataformas colombianas acudieron a este llamado y se legalizaron en Colombia.



Por otro lado, también se pronunció respecto al tema de la seguridad social de los taxistas y comparó la situación de ellos con la de los conductores de Uber y demás plataformas de transporte, asegurando que son víctimas de este sistema.



“Cobro el producido normal al compañero taxista y le pago la seguridad social que vale casi 400.000 pesos. Antes no se las pagaba, les regalaba los domingos y festivos”, comentó.



Así entonces, en la W también cuestionaron a Ospina, sobre el tema, teniendo en cuenta que muchos propietarios de taxis, no estarían pagando la seguridad social de sus conductores.



“¿Usted sabe quién paga las prestaciones sociales, la salud, la pensión? Lo paga el usuario, no el propietario. Hoy, si quieren que le paguemos la seguridad social completa a todos los taxistas, la carrera mínima debe quedar entre 18.000 y 24.000 pesos, paguen carreras más costosas porque eso dice la norma”, agregó.



Por otro lado, Hugo Ospina, subrayó que al salir de Colombia, se dio cuenta de que en Estados Unidos, la autorización de estas plataformas ha sido todo un error, sin embargo, no manifestó el por qué.



“Aquí en Colombia tenemos un gremio de taxistas organizado que vamos a dar el todo por el todo para que se respete el ordenamiento legal y jurídico”, mencionó.