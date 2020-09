Ratifican orden de detención contra el Alcalde de Manizales por desacato de tutela

Natalia Moreno Quintero

El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales ratificó la orden de detención al alcalde Carlos Mario Marín por desacatar una tutela que ordena el reintegro de un ciudadano, quien trabajaba en la Secretaría de Planeación de la Administración Municipal.



La orden de detención también fue emitida contra el secretario de Servicios Administrativos, Jhon Alexander Alzate, y confirma la decisión del Juzgado Primero de Ejecución Civil Municipal.



“El Municipio de Manizales no ha procedido a reubicar al señor Marino Morales Giraldo en un cargo que ofrezca iguales o superiores condiciones al que ejercía cuando fue desvinculado. En caso de que en la actualidad no exista un cargo vacante de esas condiciones, lo reubiquen sin dilaciones tan pronto surja la vacante siguiente de similares características y remuneración. Asimismo, no se adelantaron las actuaciones disciplinarias correspondientes contra el funcionario encargado de dar cumplimiento a la orden constitucional”, indicó el Juzgado.



De acuerdo con la Alcaldía, el reintegro no se hizo posible en el plazo establecido por la ausencia de vacantes.



El alcalde Carlos Mario Marín y el secretario Jhon Alexander Alzate deberán pagar una multa pecuniaria y cumplir tres días de arresto en una estación de Policía, en el Comando o en la Escuela de Carabineros.