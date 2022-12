¿Qué son las vacunas bivalentes contra el covid-19 y cuándo llegarían al país?

Las vacunas bivalentes, de acuerdo con estudios realizados, pueden reducir a la mitad el riesgo de contraer Covid-19, debido a que no solo protegen de la variante inicial sino las que ya existen en la actualidad.



Según estudios realizados por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, este tipo de vacunas actualizadas pueden reducir a la mitad el riesgo de contraer Covid, al combatir la variante inicial conocida en Wuhan, China y otras variantes de Ómicron que existen en la actualidad.



En esta investigación, se evidenció que el refuerzo de estas dosis bivalentes proporciona protección adicional contra los encuentros y hospitalizaciones de atención urgente de casos asociados al Covid-19 en personas que previamente habían recibido 2,3 o 4 dosis de monovalentes.



Lea aquí: ¿Repunte de casos covid-19 amenaza las fiestas de diciembre en Colombia?



De acuerdo con lo revelado en Caracol Radio, Diego Rodríguez gerente médico de la Unidad de Vacunas Tecnofarma, comercializador de la vacuna Moderna en Colombia, el Ministerio de Salud estaría adelantando acciones para que este tipo de vacunas lleguen al país en el primer trimestre de 2023.



En ese sentido, estas vacunas podrían convertirse en la quinta dosis de refuerzo contra el Coronavirus, de acuerdo con María Abalos, líder médica de vacunas Pfizer.



“La indicación para utilización de esta vacuna, en el caso de Pfizer, es para que se use como refuerzo en mayores de 12 años, después de entre 3 y 6 meses de haber recibido la última dosis. Actualmente en Chile y Brasil ya se está aplicando esta vacuna”, aseguró Abalos a Caracol Radio.



Hasta el momento, el Ministerio de Salud y Protección Social no se ha pronunciado frente a la llegada de estas vacunas, pero se espera que en los próximos días se conozca cómo será el proceso para adquirir este tipo de vacunas.