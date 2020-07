Marta Lucía Ramírez: ¿Qué dijo la vicepresidenta sobre los trabajadores informales y la pandemia?

Alejandro Cabra Hernandez

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez está en el centro de las críticas en redes sociales este miércoles por una declaración en la que supuestamente critica a los pobres y a los trabajadores informales por no ahorrar.



Sin embargo, las declaraciones de Ramírez, entregadas durante la Cumbre Ministerial de la Organicación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fueron sacadas de contecto por el medio independiente Pluralidad Z.



Dicho medio compartió una nota en la que le acota a Ramírez la frase "a los pobres les sorprendió la pandemia por no ahorrar". Las reacciones enfurecidas de los detractores del Gobierno no se hicieron esperar.

Pero, ¿cuáles fueron las verdaderas declaraciones de la vicepresidenta?



Lo que dijo Ramírez es que "los trabajadores informales son los más afectados por los cierres temporales de actividades durante la pandemia, a pesar de las ayudas, porque son personas que no tenían un ahorro. El riesgo estas personas es inminente, es bajar en la escala social a niveles de pobreza y de pobreza extrema".



En dichas declaraciones, Ramírez nunca critica a los trabajadores informales por no ahorrar, sino que detalla que su situación es una de las más críticas durante la cuarentena.